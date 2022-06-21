الامارات | مدينة دبي للإعلام تطلق مبادرة للتوعية بالصحة النفسية والجسدية

شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة دبي للإعلام تطلق مبادرة للتوعية بالصحة النفسية والجسدية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مدينة دبي للإعلام - مجمع الأعمال المتخصص في قطاع الإعلام والتابع لمجموعة تيكوم - مبادرة «ذا ويلنس هب» التوعوية، لتسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية والجسدية، في إطار التزامها بتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة صحي، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة ولياقة، وترسيخ مكانة دبي كإحدى أكثر المدن سعادة في العالم.

وتضم المبادرة التي تنطلق فعالياتها اليوم سلسلة من الجلسات الحوارية والتثقيفية والأنشطة الرياضية التي تستمر حتى نهاية العام. وستنطلق أنشطة «ذا ولنس هب» في حاضنة الأعمال in5، وتتاح فرصة المشاركة لجميع الأفراد.

وتستضيف الجلسات الحوارية نخبة من المختصين في مجالات الصحة والرياضة، منهم مقدمة بودكاست «Wellevate Life» إيرينا شارما، والمدير الطبي في مركز «دي أن آي هيلث» الدكتور نصر الجعفري، لمناقشة أهمية الصحة النفسية وسبل تعزيزها، بما في ذلك صحة الآباء، حيث يصادف هذا الشهر يوم الأب، وأسبوع صحة الرجل.

وتتضمن أجندة الجلسة الافتتاحية حصة لممارسة تمارين التنفس، إذ سيُسلط الضوء على تقنيات بسيطة وسريعة للتخلص من التوتر، ويتبع الجلسة فرصة للإجابة عن أسئلة المشاركين، إضافة إلى الفقرات والأنشطة الرياضية.

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