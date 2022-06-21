الامارات | عناوين «الناشرين الإماراتيين» تزيّن معرض المدينة المنورة

شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين «الناشرين الإماراتيين» تزيّن معرض المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت منصة جمعية الناشرين الإماراتيين إقبالاً لافتاً على إصدارات دور النشر الإماراتية، خلال مشاركتها في الدورة الأولى من معرض المدينة المنورة للكتاب، الذي ينظم في مركز الملك سلمان للمعارض والمؤتمرات في الفترة ما بين 16 و25 الجاري، بتنظيم من هيئة الأدب والنشر والترجمة في المملكة العربية السعودية، ضمن استراتيجية لإقامة معارض للكتاب في مختلف مناطق المملكة.

وتشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في المعرض، من خلال مشروع «منصة» المبادرة التي تجمع نخبة من إصدارات الناشرين الإماراتيين من أعضاء الجمعية، لإبراز نتاجاتهم وإصداراتهم المتنوعة في قطاعات معرفية متعددة.

وضمن أنشطتها ولقاءاتها خلال المعرض في نسخته الأولى، عقدت جمعية الناشرين لقاء مع مدير إدارة النشر بهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف الواصل، إذ تمت مناقشة مشاركة الجمعية في المعرض، والفرص التي تضعها معارض الكتب في المملكة أمام الناشرين الإماراتيين.

من جهته، قال المدير التنفيذي للجمعية راشد الكوس، إن «حضور الناشرين الإماراتيين في الدورة الأولى من معرض المدينة المنورة للكتاب يعكس عمق العلاقات الثقافية مع الأشقاء في السعودية، وقدرة قطاع النشر في الإمارات على الحضور المؤثر في معارض الكتب»، مشيراً إلى ريادة الاستراتيجية التي تتخذها هيئة الأدب والنشر والترجمة في المملكة بتنظيم معارض للكتاب في مختلف المدن السعودية، ما يسهم في الارتقاء بسوق النشر وصناعته، ويعد خدمة كبرى لمجتمع الثقافة والمعرفة.

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