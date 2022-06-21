الامارات | مكتبة محمد بن راشد.. استعدوا للسفر إلى الزمن الجميل

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة محمد بن راشد.. استعدوا للسفر إلى الزمن الجميل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجربة ثرية بالمعرفة والجمال، تتيحها مكتبة محمد بن راشد، الصرح الثقافي الجديد على خور دبي، لزوارها، إذ تسافر بزوارها عبر الزمن، ليعودوا إلى الماضي البعيد، وتصحبهم إلى جهات العالم المختلفة، من خلال «ذخائر المكتبة»، حيث المقتنيات القديمة والتحف والفنون والكتب والنسخ الأولى لطيف واسع من الكتب والمجلات العربية والعالمية.

في الطابق السابع من مكتبة محمد بن راشد التي فتحت أبوابها للزوار أخيراً، وعبر خمسة أقسام، تتوزع المعروضات القيمة، لتبدأ من حكاية مخطوطات القرآن الكريم، مروراً بأروع الأعمال الفكرية والأدبية العالمية والكتب النادرة، وصولاً إلى أدوات فنون الكتابة والرسائل الطبية الرائدة والأطالس المزخرفة، لتمثل تلك الأعمال تجربة إنسانية غنية تحث على توسيع المدارك والتعلم من خبرات الآخرين، ورحلة فريدة عنوانها حب المعرفة.

تضم مكتبة الذخائر مجموعة من الأقسام، تبدأ من تاريخ الخطوط، إذ يحمل هذا القسم مقتنيات ترتبط بالقرآن الكريم والخط العربي، إلى جانب مجموعة من المقلمات الخاصة بالخط، والأدوات التي كانت تستخدم في ذلك الفن العريق. ويحمل هذا القسم مخطوطات فريدة، ويبرز تطور الخط العربي الذي كتبت به آيات القرآن الكريم، وكيف كانت أبرز مصاحف القرون الثلاثة الأولى تكتب على رق من الجلد، وبالخط الكوفي.

وتعود رقع جلد خطت عليها آيات من القرآن الكريم إلى قرون عدة، ومنها ما كتب بخط الرقعة، ويعود للقرن الـ12 في شبه الجزيرة العربية، علاوة على رقع تعود للعصر الأموي وبداية العهد العباسي. وتزيّن هذا القسم مجموعة من المصاحف المذهبة التي تحمل قيمة فنية وتاريخية، ومنها ما يعود للعصر القاجاري، إلى جانب رقع من عصور أخرى. وتستكمل المعروضات في هذا القسم مع مجموعة كبيرة من أدوات الخط العربي، ومنها أطقم محابر مزخرفة بالذهب، تعود إلى عصور قديمة، وصناديق خطاطين من العهد العثماني مزودة بحجيرات لتخزين أدوات الخطاط ومطعمة بالصدف، وكذلك مقلمات تتميز بالزخارف والنقوش ومطعمة بأحجار كريمة ومنها الزمرد والياقوت.

قيمة أدبية وتاريخية

أما قسم التراث الإسلامي في أوروبا، فيضم مجموعة من الكتب العربية المترجمة، ويعرض جانباً من الترجمات التي تبرز الاستفادة من العلوم والطب والرياضيات في مراحل قديمة ومع بداية دخول الدين الإسلامي في أوروبا، ومن بين تلك الكتب تاريخ العرب في صقلية، والذي يعود لعام 1790، وقواعد اللغة العربية والنحو لأغابيتوس فيلماروم، من عام 1687.

بينما يشكل قسم الأدب العالمي، يشكل فرصة مميزة لزوار مكتبة محمد بن راشد لرؤية النسخ الأولى من إصدارات مبدعين عالميين، ومجموعة من الروايات والكتب التي تحمل قيمة أدبية وتاريخية. وتزخر المجموعة المعروضة بدرر نفيسة بعضها يدخل ضمن إطار أرقى الإنتاج الأدبي في العالم، في حين أن ما يميزها أن العديد منها هي الطبعات الأولى التي تمكن الزوار من العودة إلى الزمن وعيش تجربة إصدارها.

ويعد كتاب «الكوميديا الإلهية»، لدانتي أليغيري، والذي يعود لعام 1491 من أقدم المعروضات في قسم الذخائر، وهو أحد أهم الإنتاجات الأدبية لعصر النهضة الأوروبي؛ ويشكل الكتاب قصيدة سردية طويلة عن رحلة تنقل القارئ من غياهب الظلام إلى بيان النور. وتحتوي النسخة على 100 رسم توضيحي وأشعار مصحوبة بشروح.

أما الكاتب ويليام شكسبير، فتحضر الطبعة الثانية من أول كتاب له، والذي يحتوي على 36 من مسرحياته، ومنها مازال يعرض حتى اليوم. وإلى جانب النسخ الأولى من الكتب يبرز عدد كبير من الكتب والروايات العالمية والدواوين لمبدعين عالميين وعرب، مثل تولستوي، ودوستويفسكي، والمتنبي، وامرئ القيس، علاوة على كتب باللاتينية والألمانية. ومن العالم العربي، تبرز في هذا القسم عناوين كلاسيكية مميزة، مثل النظرات لمصطفى لطفي المنفلوطي، والشوقيات لأحمد شوقي، والعواصف لجبران خليل جبران.

مجلات آسرة

ومن الكتب إلى المجلات، حيث تأسر الزائر أغلفة مجلات قديمة يعرض العدد الأول من بعضها، مثل العدد الأول من مجلة ماجد، علاوة على مجلات متخصصة في الأزياء أو الفن أو المسرح، كمجلة شيك، ومجلة الناقد، ومجلة الجديد، وأخبار دبي، وهي المجلة الأولى التي صدرت في الإمارة. أما قسم الأطالس والخرائط، فيأخذ زائر مكتبة محمد بن راشد في رحلة إلى الخرائط عبر التاريخ، وكيف كانت السبيل لتحديد نقاط التلاقي والاهتمام بين الحضارات. ويبرز القسم كيف كانت خرائط العصور القديمة صغيرة الحجم، وذات طبيعة تصويرية، إذ غالباً ما تكون بدائية لا يظهر فيها إلا ما أراد راسمها أن يظهره. وتتجاور مع الأطالس مجموعة من كتب أدب الرحلات، وبمعظمها إصدارات أولى ونادرة تقدم تجارب إنسانية فريدة، بدءاً من رواية مسافر هولندي لمكة المكرمة، وصولاً إلى كتاب سلطان زنجبار عن رحلته الرسمية إلى أوروبا.

احتفاء بالمرأة

يحتفي قسم الذخائر في مكتبة محمد بن راشد بالتجارب النسائية، ويسلط الضوء على إنجازات المرأة منذ عصور قديمة، ويبرز ذلك في البدء مع لوحة منمنمة من العصر المغولي، ومرسومة بالحبر والذهب، وتبين مشهداً لحلقة درس في الخلاء، يظهر فيها معلم جالساً على الأرض في منتصف اللوحة، حيث يقوم بإعطاء درس لأميرة هندية برفقة خادماتها.

وفي القسم الخاص بروائع الأدب، تحضر مجموعة من الكتب المختصة بحقوق النساء، أو التي تبرز في كتاب ماري ويلستونكرافت، والذي يحمل عنوان «دفاع عن حقوق المرأة، مع قيود على الموضوعات السياسية والأخلاقية»، كما تعرض المكتبة كتاب «دور المرأة في النهضة الشرقية» لهدى شعراوي.

كما تضم مكتبة محمد بن راشد، التي تضم تسع مكتبات، الكثير من الإصدارات المتميزة بأقلام مبدعات من عصور مختلفة.

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أقسام تتوزع فيها المعروضات القيمة في مكتبة الذخائر التي تقع في الدور السابع.

تزخر المعروضات في مكتبة محمد بن راشد التي افتتحت، أخيراً، بدرر نفيسة بعضها يدخل ضمن إطار أرقى الإنتاج الأدبي في العالم.

تتجاور مع الأطالس مجموعة من كتب أدب الرحلات، وبمعظمها إصدارات أولى تقدم تجارب إنسانية فريدة لمحبي المعرفة.

طبعات أولى وأغلفة مجلات بديعة تبحر بالزائر إلى سنوات بعيدة.

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