الامارات | «ذا لايون كينغ» يصل إلى الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا لايون كينغ» يصل إلى الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «برواكتيف إنترتينمنت»، شركة الإنتاج الإسبانية المختصة في الترويج للفعاليات الضخمة، عن إطلاق عروض «ذا لايون كينغ» في أبوظبي في نوفمبر المقبل، احتفالاً بمرور 25 عاماً على تقديم العرض الشهير للمرة الأولى على مسارح برودواي، ما يتيح لعشاق المسرح في المنطقة فرصة للاستمتاع بعرض ديزني العالمي الحائز على جوائز عدة.

ونال العرض الموسيقي منذ انطلاقته عام 1997 إعجاب أكثر من 110 ملايين متابع في العالم، إذ يصل إلى أبوظبي في خطوةٍ ترسّخ مشهد الفعاليات الترفيهية الحية في العاصمة إلى آفاق جديدة عندما ينطلق على مدى 24 يوماً مع عرضين تمهيديين في 16 و17 نوفمبر المقبل، قبل ليلة الافتتاح في 18 نوفمبر في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، لتستمر العروض حتى 10 ديسمبر المقبل.

ويشكل إطلاق «ذا لايون كينغ» في أبوظبي فرصةً لعشاق العروض المسرحية في المنطقة، لما يتمتع به العرض من شعبيةٍ كبيرة تبرهن على أنه أكثر العروض تحقيقاً للمبيعات في تاريخ برودواي.

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