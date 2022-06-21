الامارات | نصائح ألمانية تحسّن جودة النوم

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح ألمانية تحسّن جودة النوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمناسبة يوم النوم الألماني، الذي يوافق 21 يونيو، قال رئيس مركز النوم متعدد التخصصات في مدينة كلينجنمونستر الألمانية، الباحث هانز- جونتر فيس، إنه يمكن تحسين جودة النوم عبر اتباع إجراءات بسيطة، مضيفاً «بدلاً من ممارسة الرياضة في وقت متأخر أو تناول وجبات ثقيلة، يجب الاسترخاء قبل نحو ساعة من النوم».

وشكا من تزايد ظاهرة «مجتمع بلا توقف» في ألمانيا، حيث يمكن الوصول إلى أي شخص على مدار الساعة. وأوضح فيس: «حتى رسائل البريد الإلكتروني يتم الرد عليها في السرير. وضع الاستعداد مستمر». وفي الليالي الحارة الحالية، نصح بالاستحمام بماء دافئ وتناول مشروبات دافئة قبل الذهاب إلى الفراش. وتابع: «نحتاج إلى انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية للنوم، وهو ما نحققه من خلال تدفئة سطح الجلد».

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