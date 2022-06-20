طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة بالحليب وبأسهل الطرق «زي المطاعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عجينة البيتزا هي كلمة السر في نجاحها، وكذلك طعمها المميز، ويختلف السمك بحسب التفضيلات، فيمكن أن يكون رفيع أو وسط أو سميك، وتتميز البيتزا الأمريكية بأنها سميكة، بينما الإيطالية فهي رفيعة للغاية، وفيما يلي طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة بالحليب بأسهل الطرق وأبسط المكونات «زي أكبر المطاعم»، وذلك بحسب الشيف غادة التلي ونجلاء الشرشابي.

طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة

فيما يلي خطوات وطريقة عمل عجينة البيتزا الهشة

400 جرام دقيق

ملعقة صغيرة خميرة فورية

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة زعتر

ملعقة صغيرة سكر أبيض

250 ملليلتر ماء دافئ

طريقة التحضير

لعمل عجينة البيتزا اتبعي الخطوات التالية:

يسخن الفرن جيدا.

يخلط الدقيق والملح والسكر والزعتر والخميرة في إناء كبير.

يضاف الزيت والماء الدافئ.

يعجن العجين حتى يتماسك.

يترك العجين عشر دقائق.

يفرد العجين في صينية مستديرة.

تضاف صلصة الطماطم وباقي مكونات الحشوة.

تدخل البيتزا في الفرن على درجة حرارة عالية لمدة 20-25 دقيقة، وتقدم ساخنة.

طريقة عمل عجينة البيتزا بالحليب

2 وربع كوب دقيق

ملعقة طعام سكر

ملعقة ونصف صغيرة ملح

ملعقة صغيرة خميرة فورية

3/4 كوب حليب دافئ جدا 43-46 درجة مئوية

ملعقة طعام زيت زيتون

طريقة التحضير

يوضع في الخلاط الدقيق والسكر والملح والخميرة، ويخلط قليلا ثم تضاف المكونات المتبقية على سرعة منخفضة لمدة 10 دقائق.

عند الانتهاء يجب أن يكون العجين لزج قليلاً، إذا كان لا يمكن التحكم فيه، تضاف كمية صغيرة من الدقيق دفعة واحدة حتى يصبح أكثر قابلية للإدارة.

يُسكب في وعاء كبير زيت الزيتون ويوضع العجين في الوعاء.

يغطى بمنشفة ويوضع في مكان دافئ للارتفاع حتى يتضاعف حجمه.

في تلك المرحلة يمكن تجميد العجين بعد أن يتضاعف، أو استعمالها مباشرة.

توضع ضعي العجينة على سطح أملس برفق وتشكل البيتزا بالحليب على شكل دائري.

توضع عليها الحشوة المناسبة، ثم توضع في الفرن الساخن مسبقا، وتخبز لمدة 20 دقيقة.

طريقة عمل عجينة البيتزا بالحليب المجفف

5 أكواب دقيق

¼ كوب زيت

¼ كوب سكر

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة مجفف

ملعقة كبيرة خميرة

2 كوب ماء فاتر

ملح حسب الرغبة

طريقة التحضير

توضع الخميرة والسكر في كوب من الماء الفاتر.

تقلب المقادير جيدا حتى تذوب وتتفاعل.

يضاف الملح والزيت والدقيق والحليب، وتعجن المكونات جيدا حتى يصبح العجين طريا وأملسا.

توضع عجينة البيتزا في مكان دافئ مدة ساعة ونصف أو حتى يتضاعف حجمها وتغطى بكيس بلاستيكي.

يمكنك استخدام البيتزا في إعداد بيتزا بالمكونات والحشوات التي تفضلها.