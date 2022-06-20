4 كلمات تهون على زوجك وقت الأزمات.. منها «متشيلش هم»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

وجه برنامج «مودة» الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مجموعة من الرسائل التوعوية، للزوجات اللاتى يتعرض أزواجهن لأزمات، مشيرة إلى ضرورة التخفيف عنهم من خلال مجموعة كلمات، مثل: «متشيلش هم، هنظبط الميزانية على الموجود، فترة وهتعدى»، وذلك لمساعدته على تجاوز الأزمة.

ضرورة التعبير عن المشاعر والاحتياجات بوضوح

ولفت برنامج «مودة» على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى ضرورة التعبير عن المشاعر والاحتياجات بوضوح، للحفاظ على التواصل الإيجابي بين أفراد الأسرة وحل المشكلات، مشيرا إلى أن مشروع مودة نفذ 14 مبادرة مختلفة للشباب كما وصل بتدريباته المباشرة إلى 360 ألف شاب وفتاة، إضافة إلى استفادة 4 مليون و400 ألف مواطن مصري من المنصة الرقمية لمشروع «مودة».

تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل المعلومات

وأوضحت وزارة التضامن أن مشروع مودة أطلق للحفاظ على كيان الأسرة المصرية بهدف تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل المعلومات التي تساعدهم على بناء أسرة مستقرة، إذ يجرى التدريب بمختلف الجامعات ومراكز التجنيد وتدريب مكلفات الخدمة العامة.

تطوير المنصة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جرى إتاحة منصة «مودة» بلغة الإشارة وتطوير المنصة لتكون سهلة الاستخدام لمن يعانون من مشكلات في الإبصار، كما جرى تطوير دليل المنصة ومراجعته مع الهيئات الشبابية والخبراء، حتى تكون كل التدريبات متاحة لذوي الإعاقات المختلفة.

وأوضحت «التضامن» أن تدريبات «مودة» أصبحت أكثر تخصصية والجلسات يقدمها طبيب صحة إنجابية لتقديم مشورة كاملة عن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج.