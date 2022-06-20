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الامارات | شرطي ينقذ سيدة من موت محتم تحت قطار سريع.. فيديو

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر مقطع فيديو لحظة إنقاذ امرأة مسنة كادت أن تدهس تحت قطار مسرع، في ولاية اوتار براديش الهندية.

ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الهندية، سحب رجل شرطة للسيدة المسنة قبل لحظات من مرور قطار مسرع كاد يسحقها.

وبعد سحب السيدة إلى منصة السكك الحديدية، اندفع الناس المتواجدين في المكان نحو رجل الشرطة.

ونشرت وزارة السكك الحديدية الفيديو على حسابها في "تويتر" مع تعليق جاء فيه: "تم إنقاذ حياة المرأة بفضل يقظة وسرعة تحرك شرطة المحطة. نطالب الجميع باستخدام الجسور والمناطق المخصصة للانتقال بين منصات القطار".

وتعرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الشرطي واسمه كامليش كومار دوبي، حيث أشادوا برد فعله السريع وشجاعته في مثل هذا الموقف الخطير، حسبما ذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس".

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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