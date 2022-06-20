8 نصائح للسيطرة على الانفعالات.. منها العد من 1لـ10 والابتسامة الصفراء

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قدمت الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري، مقدمات برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة cbc، روشتة للرجال والنساء حتى يتحكموا في الانفعالات.

وقالت الإعلامية هبة الأباصيري، إن الإنسان لا يجب أن يتخذ قرارا أو يقطع وعدا على نفسه وهو منفعلا سواء كان هذا الانفعال إيجابيا أو سلبيا، لأن هرمونات السعادة وهرمونات الغضب تجعل الإنسان مندفعا ويقوم بفعل أشياء يندم عليها لاحقا.

نتائج خاطئة للانفعالات السلبية

وأضافت الإعلامية إيمان عز الدين، أن الانفعالات الخاطئة تؤدي إلى نتائج خاطئة أيضا، وبخاصة إذا كانت انفعالات سلبية، وبالتالي يجب أن يحاول الإنسان تطوير نفسه وحل مشكلة عدم القدرة على التعاطي مع الانفعالات سلبية، إما بالذهاب إلى متخصصين أو عمل تمارين نفس بمنتهى الهدوء: «لو مش هينفع نرد بسبب العصبية يبقى نقول تمام وابتسامة صفرا ومنتكلمش بعدها تاني لحد ما نشوف هنعمل إيه، ولو اللي قدامي بيهدد ويتوعد أقول براحتك».

أهمية الكتابة للسيطرة على الانفعالات

أما الإعلامية منى عبدالغني، قالت إن الإنسان المنفعل يمكنه العد من 1 إلى 10 لتقليل حدة انفعالاته، وردت الإعلامية هبة الأباصيري، ونصحت بالتنفس بشكل بطيء، وهذا الحل فعال في التعامل مع الانفعالات.

وبالنسبة للحلول الناجحة للتعامل مع الانفعالات السلبية هو الكتابة، عندها يخرج الإنسان الطاقة السلبية التي موجودة بداخله، ومن ثم فإن قدرته على التفكير والتركيز تزيد، وتقل الانفعالات بشكل ملحوظ.