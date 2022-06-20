صديق والد طالبة المنصورة يكشف تفاصيل جديدة عن الضحية: بتشتغل وتدرس (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

روى «محمد» جار وصديق والد طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، تفاصيل عن حياة الفتاة قبل وفاتها، وكيف استقبل والديها خبر مقتلها، وطبيعة المشاكل التي حدثت بين «نيرة» والشاب المتهم.

«محمد» صديق والد الطالبة نيرة أشرف، قال خلال لايف «الوطن»، إن والدها رجل طيب جدا وفي حاله، ويعمل مدرسا وينتظر المعاش بعد أشهر قليلة، كما أنه يعمل كذلك على سيارته الخاصة، لتحسين الدخل، والأسرة كلها هادئة: «مبيعملوش مشاكل وبقالهم 7 سنين هنا في المنطقة محدش قال عنهم أي حاجة وحشة، بالعكس ناس كويسة في حالهم».

تفاصيل علاقة «نيرة» والشاب

وعن طالبة جامعة المنصورة المقتولة، قال إنها كانت ذاهبة لأداء الامتحان، إلا أن الشاب تعرض لها وقتلها، وأكد أنه كانت توجد هناك خلافات قديمة بينها وبين الشاب الذي كان يتعرض لها باستمرار ولم ترغب في تلك العلاقة، ووصل الأمر إلى عمل محاضر شرطة، ورفض الأهل رفضا تاما أن ترتبط به، وكانت تخطط الأسرة للانتقال للعيش في القاهرة خلال عام، وبعد طلوع الأب على المعاش.

تفاصيل من حياة «نيرة»

كانت نيرة تعمل في مجال الموديلنج، وعرض الأزياء، وكانت تنظم وقتها بين الكلية بجامعة المنصورة وعملها، وكانت الشابة بحسب ما قال الجار بين العيش مع أهلها في المحلة، والانتقال للقاهرة للعيش مع شقيقتها لفترة.

وعرف الجار محمد عن الحادث من الأخبار، وليس من أهلها، وكانت والدتها منهارة تماما، في البداية ظنت أن الشابة في العمليات فقط، ولكن الطعنات التي وجهت إليها أودت بحايتها، وذلك بعد مشادة بين الشاب ونيرة أشرف.