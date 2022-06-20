تفاصيل خاصة عن أسرة «نيرة» طالبة جامعة المنصورة: أبوها شقيان عشان يجهزها

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أثارت جريمة مقتل نيرة طالبة جامعة المنصورة على يد زميلها الجدل على السوشيال ميديا، كما تعددت أراء جيرانها في الواقعة.

وعن علاقة الضحية بهذا الشاب، انفردت جريدة «الوطن» بالحديث مع جيران نيرة طالبة المنصورة.

آراء جيران نيرة طالبة المنصورة في الواقعة

ذهبت «الوطن» إلى منزل الضحية في منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى للحديث مع أهلها عن هذه الواقعة ولكنهم لم يكونوا هناك بسبب سفرهم إلى المنصورة بعد ما سمعوا بالواقعة، وعند سؤال جيران نيرة أشرف طالبة المنصورة عن الواقعة، وعن الفتاة أكدوا جميعًا أنها فتاة محترمة ولم يصدر منها أي فعل سئ وكانت دائمًا تذهب من المنزل إلى الجامعة ومن الجامعة إلى المنزل ووالدها يعمل مدرس صباحًا ومساءً يعمل على سيارة الأجرة، ووالدتها ربة منل ولها أختين متزوجتين وهم عائلة محترمة لم يصدر منهم أي مشاكل من قبل.

وأكدوا عن شعورهم بالحزن والأسى لهذه الجريمة البشعة التي حدثت للفتاة.

كما قال العديد من جيرانها، إن والدها كان يسعى لتجهيزها للجواز من خلال الدخول في عملين مختلفين، ودعوا جميعًا بالرحمة لها.

كما شهدت هذه المنطقة موقفين معارضتين كان بها حنة بالأمس لإحدى الفتيات واليوم استكمال الفرح، وحالة عزاء للفتاة طالبة في كلية الآداب بجامعة المنصورة، وصرح «كريم» العريس الذي كان يحضر لفرحه مساء اليوم أنه قرر إلغاء الفرح مراعاة لأهل الفقيدة وقال: «بنتنا ولازم نراعي أهلها، هتواصل مع اهلها ولو هيتضايقوه من الفرح وعاوزني ألغيه هلغيه».

من هي نيرة طالبة جامعة المنصورة؟

نيرة أشرف عبد القادر، طالبة بجامعة المنصورة تدرس في كلية الآداب الفرقة الثالثة في قسم الاجتماع، مواليد محافظة الغربية، يتابعها على صفحتها على موقع تبادل الصور «إنستجرام» ما يقرب من 16 ألف متابع.