رفضت الزواج منه فهددها بالقتل.. تفاصيل صادمة في واقعة طالبة جامعة المنصورة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رفضت الزواج منه فذبحها، واقعة مأساوية تعرضت لها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتي لقيت مصرعها في الساعات الأولى من صباح اليوم، على يد زميل لها يدعى محمد عادل، أمام المارة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

وسرعان ما كشفت العديد من المصادر عن سبب مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، بعد رفضها للزواج من زميلها، في بث مباشر مع «الوطن».

رفضت الزواج منه.. تفاصيل مصرع نيرة طالبة جامعة المنصورة

وخلال البث المباشر كشف أحد أفراد الأمن بالجمعة، تفاصيل مقتل نيرة أشرف طالبة أداب المنصورة، لافتًا إلى أن الفتاة كانت على علاقة عاطفية بالشاب المتهم، لكنها انفصلت عنه مؤخرًا، ومن ثم عقدت خطبتها على آخر قبل 10 أيام، وهو ما دفع الأخير للانتقام منها، «هما كانوا مرتبطين، وبعدين سابته، واتخطبت قبل 10 أيام، وده خلاه بعت ليها تهديدات إنه هيخلص عليها».

فيما كشف عدد من طلاب الجامعة والذين كانوا شهود عيان على الحادث، تفاصيل مقتل نيرة طالبة كلية الآداب على يد زميلها، موضحين أن الشاب المتهم والذي يدعى محمد عادل، كان يستقل دراجة نارية باللون الأحمر، حيث كان يترصد بالفتاة أمام باب الجامعة، وما أن شاهدها، حتى بدأ في الاعتداء عليها ونجح في ذبحها.

انتظار طالبة جامعة المنصورة والتعدي عليها بآلة حادة

واستطرد أحد شهود العيان خلال حديثه قائلا: «إحنا كنا معديين وشوفناهم واقفين سوا، في الأول ماجاش في بالنا حاجة، بعدين مفيش ثواني سمعنا صراخ، ولاقيناه ماسك نيرة طالبة جامعة المنصورة ونازل ضرب فيها بالسكينة، وبعدين جرها على الأرض ودبحها، وكل ده في لحظات ماحدش لحق يمنعه، وبعد كده فضل يضرب في نفسه بالسكينة، كان عاوز يموت نفسه بس الناس كانت اتلمت عليه ولحقته».