من هي نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة؟.. صديقتها تكشف أسرارا في حياتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة شنيعة استيقظ عليها الأهالي صباح اليوم، في محيط جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، على يد زميل لها يدعى محمد عادل، وذلك أمام بوابة الجامعة، بعد توجيهه لها عدد من الطعنات في أنحاء متفرقة من جسدها، وذبحها فيما بعد أمام المارة.

وسرعان ما تعددت عمليات البحث والأحاديث، عن هوية نيرة طالبة جامعة المنصورة، وهو ما سنستعرضه في التقرير التالي.

من هي نيرة طالبة جامعة المنصورة؟

- طالبة جامعة المنصورة تدعى نيرة أشرف عبد القادر.

- تدرس في الفرقة الثالثة بكلية الآداب، قسم الاجتماع في جامعة المنصورة.

- من مواليد محافظة الغربية.

- في الساعات الأولى من صباح اليوم، كانت نيرة طالبة كلية الآداب، في طريقها إلى الجامعة، بصحبة زميلها المتهم والذي يقطن في المحافظة ذاتها، لكنه غدر بها وأودى بحياتها.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ما يقرب من 16 ألف شخص.

صديقة نيرة طالبة أداب المنصورة: كانت في حالها

وفي تصريحات خاصة لـ«هن»، كشفت منة الشرقاوي، إحدى صديقات نيرة طالبة جامعة المنصورة، عن تفاصيل خاصة بالضحية، قائلة: «اللي أعرفه عن نيرة إنها مش بتاعة مشاكل، ولا تعرف حد من المحلة أصلا، لأن معظم حياتها مش هنا وكانت في القاهرة أغلب الوقت».

تفاصيل حادث طالبة جامعة المنصورة

جدير بالذكر، أن واقعة نيرة أشرف طالبة كلية الآداب جامعة المنصورة، حدثت في الساعات الأولى من صباح اليوم، في حوالي الساعة الحادية عشر صباحًا أمام بوابة الجامعة أمام المارة والمعروفة باسم «توشكى»، بعد أن أقدم شاب جامعي على تسديد عدد من الطعنات المتفرقة للضحية في جسدها، ومن ثم أنهى حياتها، رغم محاولات المارة لمنعه، لكنه نجح في التخلص من طالبة جامعة المنصورة، ليتم القبض عليه من الأجهزة الأمنية.