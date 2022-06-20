الامارات | مصر.. جريمة مروعة ضحيتها طالبة في المنصورة .. والسبب لايصدق

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. جريمة مروعة ضحيتها طالبة في المنصورة .. والسبب لايصدق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت قوات الأمن المصرية في محافظة الدقهلية من ضبط طالب بكلية آداب المنصورة متهم بذبح زميلته أمام المارة بسلاح أبيض كان بحوزته.

وقام الطالب، صباح اليوم، بذبح فتاة أمام بوابة توشكى الخاصة بجامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية بسلاح أبيض، وذلك أمام المارة، وحاول الفرار لكن الأهالي أمسكوا به.

وتبين أن المجني عليها طالبة بقسم الاجتماع بكلية الآداب في جامعة المنصورة، وتدعى نيرة، وتم نقلها إلى مستشفى المنصورة المركزي لإسعافها، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأوضحت التحقيقات الأولية مع المتهم أنه قام بذبح زميلته لامر لايصدق، وهو خلاف بينهما داخل سيارة الميكروباص أثناء ذهابهما للجامعة، فحدثت مشادة كلامية، وقرر على أثرها الانتقام منها لشعوره بإهانته أمام الركاب، وفور نزولهما من الميكروباص أسرع خلفها وسدد لها 3 طعنات، منها واحدة بالرقبة، بحسب «القاهرة 24»، و «الوطن».

وقال شاهد على جريمة ذبح طالبة المنصورة، إن المتهم لاحظ أفراد أمن الجامعة يتوجهون إليه، فأقدم على الإمساك برقبة المجني عليه وذبحها، ما أحدث بها نزيفا أدى إلى مصرعها على الفور.

وأضاف أن أمن الجامعة تمكن من استيقافه واحتجازه، ونزع السلاح الأبيض من يده، واستدعاء قوات الأمن التي حضرت على الفور وألقت القبض عليه، وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن، لنقلها إلى مثواها الأخير.

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