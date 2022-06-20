الامارات | عقار هندي مضاد للشيخوخة.. يعمل على الحمض النووي

شكرا لقرائتكم خبر عن عقار هندي مضاد للشيخوخة.. يعمل على الحمض النووي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن البروفيسور تشاندراباس ناريانا، مدير مركز راجيف غاندي للتكنولوجيا الحيوية في الهند، أن خبراء المركز يعملون حاليا على ابتكار عقار يمكنه وقف عملية شيخوخة الإنسان.

وأشار البروفيسور في حديث لوكالة «تاس» الروسية للأنباء، إلى أنه يجب تناول الدواء المضاد للشيخوخة في عمر 40-50 عاما، ويضيف، «لكل سلسلة من الحمض النووي البشري نهاية، تصبح أقصر كلما تقدم بالعمر. ونحن نعمل في الوقت الحاضر على إطالتها، أي أن الإنسان لن يشيخ».

ووفقا للبرزفيسور، «سيكون هذا العقار على الأرجح على شكل أقراص. ونحتاج لـ 5-6 سنوات لإنجاز هذه الدراسة والحصول على العقار المطلوب».

وأضاف، «سيكون على الشخص تناول هذا الدواء في عمر 40-50 عاما. ولكن لم نحدد إلى الآن جرعة الدواء اللازمة لوقف عملية الشيخوخة». بحسب «RT» ويشير البروفيسور، إلى أن «سعر العقار سيعتمد على مدة ونفقات إنتاجه».

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