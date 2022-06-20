شيرين عبدالوهاب تخطف الأنظار بشعر «جرسون» كثيف.. ما السر؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حالة من الجدل أشعلتها الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر منصات السوشيال ميديا، عقب ظهورها بشعر كثيف، بعد شهور قليلة من حلقته بالكامل عقب انتشار أخبار انفصالها عن المطرب حسام حبيب، لتنتشر العديد من التساؤلات بين متابعيها وجمهورها، إذ نشرت صورة جديدة لها عبر خاصية «الاستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

شيرين عبدالوهاب تظهر بشعر كثيف

وظهرت الفنانة شيرين عبدالوهاب بشعر قصير وكثيف، بتسريحة ملفتة وخاطفة للأنظار، كما أنها حرصت على التجديد في قصة شعرها ولونه، وهو ما أثار إعجاب المتابعين بها إلى حد كبير، لذا تداولت صورتها الجديدة عقب وقت قليل من نشرها مباشرة، وعلقت عليها: «صباح الفل والعسل الأبيض، أنا أهو عشان مزعلكوش.. أنتوا تؤمورني».

طبيبة توضح أسباب طول وكثافة الشعر

وقالت الدكتورة إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل والليزر بطب بنها، في تصريحات خاصة لـ«هن»، إن حلاقة الشعر لا يوجد لها علاقة بكثافة الشعر أو زيادة طوله بشكل سريع، ولكنها تساعد في تسهيل العناية ببصيلات الشعر، نظرًا لأن الشعر القصير يستفيد من جميع العناصر المهمة أسهل من الشعر الطويل، لذا مستحضرات العناية بالشعر تكون أسهل في الوصول إلى فروة الشعر القصير.

وتابعت «إيمان» أن ظهور المشكلات التي يعاني منها الشعر ترجع إلى وضع مقويات على الشعر وليس الفروة، ما يجعل جذور الشعر لا تصل إلى الاستفادة المرغوبة، إذ إن الشعر له جزأين أساسيين ومن بينهما جذر الشعر «بصيلة الشعر» التي توجد في قاع فروة الرأس ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وهي المسؤولة عن سمك الشعر، نموه، زيادة معدل طوله، وكثافته.

أما جزء ساق الشعر، هو الذي يرى بالعين المجردة، ويظهر باللون الأسود، بنيًا، متشابكًا، وناعمًا، أو يمكن أن يكون بحالة صحية جدية ولامع، ويعد هذا الجزء خال وميت من الأوعوية الدموية «لا يحتاج تغذية»، ولكن يتطلب عناية خارجية للحفاظ عليه من العوامل المؤثرة المحيطة بالشعر من الرطوبة، التعرض إلى أشعة الشمس، ووسائل تصفيف الشعر، بالإضافة إلى مستحضرات العناية بالشعر والتي قد تؤثر سلبيًا على الشعر وتسبب تلفه.

نصائح للعناية بالشعر

وأشارت «سند» إلى أن ساق الشعر يكون في حالته الجيدة عندما يكون جذر الشعر سليمًا، وحالة الشخص الصحية سليمة «الشعر الصحي في جسد صحي»، لذا إذا كنت ترغب في الحصول على شعر صحي وناعم يلزم اتباع الخطوات التالية:

- العناية بالصحة العامة.

- الحرص على اتباع طرق العناية المناسبة للشعر بدءً من غسل الشعر، إذ يفضل أن يكون مرة في الأسبوع إذا كان الشعر جاف، ومرتين لو شعرا دهنيا، وثلاث مرات إذا كان الشعر يوجه به قشرة.

- الحد من استخدام شامبو ضد القشرة، نظرًا لأنه يسبب جفاف إلى حد كبير، لذا يلزم استخدام مرطب أو بلسم بعد غسل الشعر من الشامبو.

- إذا كنت تعاني من الجفاف الوراثي نتيجة استخدام الأجهزة الحرارية، يلزم العناية جيدًا بالشعر وغسله مرة خلال الأسبوع.

- يفضل وضع سيرم بعد الاستحمام، بالإضافة إلى عمل حمام زيت مرة أسبوعيًا.

- ابتعد عن فرك وتجفيف الشعر بقوة، واحرص على تركه رطبا ثم تنشيفه بلطف من أسفل الشعر لأعلى.

- التأكد من عدم وجود نقص في الحديد وعدم الإصابة بالسكر أو اضطرابات الغدة الدرقية.

- تجنب تصفيف الشعر وهو مبلل، إذ يكون في أضعف حالاته.

- إذا كان الشعر جافا سيرم بعد الاستحمام.

- استخدام فرشة خشب.

- في حالة تبين إصابة لا بد من علاجها من طبيب مختص.