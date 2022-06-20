زميلاتها في صدمة.. شاب يتخلص من طالبة جامعة المنصورة بطريقة بشعة أمام كلية آداب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة مأساوية شهدتها محافظة المنصورة قبل ساعات قليلة، وذلك بعد العثور على جثمان طالبة جامعية أمام جامعة المنصورة، وهي غارقة في دمائها على الأسفلت أمام المارة بالمكان، وسرعان ما انتشرت الأحاديث عبر منصات التواصل الاجتماعي عن حادثة طالبة جامعة المنصورة.

تفاصيل حادث طالبة آداب المنصورة

وكشفت مصدر لـ«الوطن» أنه جرى العثور على جثمان طالبة كلية الآداب بجامعة المنصورة، في حوالي الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الإثنين، وجاري التحقيق في الواقعة، حيث أقدم الشاب على الجرى خلفها عقب نزوله من سيارة أجرة، ووجه لها عدة طعنات في جسدها.

وقال المصدر: «في شاب نزل ورا طالبة آداب المنصورة من ميكروباص، وطعنها كذا طعنة في أنحاء متفرقة من جسدها، وبعدين دبحها بالسكينة قدام الناس»، وتبين أن المتهم والضحية من أبناء محافظة الغربية.

صدمة بين زملاء طالبة جامعة المنصورة

وشعر طلاب الجامعة والمارة الذين شهدوا الواقعة بصدمة، وانهارت زميلاتها بجامعة المنصورة فور سقوطها قتيلة.