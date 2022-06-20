الامارات | القضاء الكويتي يؤجل النظر في قضية «يخت الخمور»

شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الكويتي يؤجل النظر في قضية «يخت الخمور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجّلت محكمة الجنايات الكويتية في أولى جلساتها في القضية التي عرفت ب «يخت الخمور» المملوك لأحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والمتهم بتهريب حوالي 700 زجاجة خمر، حتى الـ14 من أغسطس المقبل للاطلاع.

ويتهم في القضية أيضا صديق مشهور مواقع التواصل، وهو قبطان اليخت فلبيني الجنسية.

وكانت النيابة العامة قد استبعدت المشهور من القضية، بعد أيام من التحقيق معه، وأحالت صديقه القبطان إلى السجن المركزي على ذمة القضية، وذلك بعد أن اعترف الفيلبيني أن المشهور لا علاقة له بالخمور ولا يعلم عنها شيئا. بحسب صحيفة «الرأي».

وكانت السلطات الأمنية ضبطت، في مركز أم المرادم الجمركي، كميات كبيرة من الخمور أثناء محاولة إدخالها إلى البلاد على متن يخت، وضبط اليخت والشخصان اللذان كانا على متنه (مواطن ومقيم)، وتمت إحالتهما إلى جهات الاختصاص.

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