نصائح «مريم» أصغر خبيرة تجميل للاهتمام بالبشرة.. اعرفي الحلول المناسبة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حبها لعالم التجميل لاستكشاف أسراره وكيفية التعامل مع البشرة والعناية بها، أمور دفعت مريم مصطفى، صاحبة الـ21 عاما، للاتجاه للعمل بمجال التجميل في سن مبكرة، حتى أصبحت صاحبة الأصغر عمرا في العمل بتلك المهنة.

تفاصيل عمل مريم في مجال التجميل

كشفت مريم مصطفى، الفتاة العشرينية، خلال لقائها في بث مباشر مع «الوطن»، أنها أحبت عالم التجميل منذ صغرها، حتى اتجهت لدراسة كل ما يخص العناية بالبشرة كي تتمكن من العمل بالمجال، حيث كانت لا تزال في التاسعة عشر من عمرها.

وقالت الفتاة العشرينية: «أنا حبيت المجال ده من صغري، وعملت دبلومة، وبدأت أشتغل فيه وأنا عندي 19 سنة، لحد أما تخصصت فيه».

جلسات ديرما وتنظيف للبشرة

في غضون عامين فقط نجحت مريم في تقديم جلسات خاصة لعلاج مشاكل الوجه، كتنظيف البشرة والديرما العلاجية، حيث باتت تقدمها مقابل أسعار بقيمة أقل من المعتاد عليها في العديد من مراكز التجميل الشهيرة: «بعمل جلسة تنظيف البشرة بـ35 جنيهًا، والديرما بـ150».

نصائح للفتيات والعرائس

حرصت خبيرة التجميل العشرينية على تقديم بعض النصائح للفتيات والعرائس لكيفية العناية بالبشرة خاصة خلال أيام فصل الصيف: «لازم كل بنت تستخدم غسول طبي مناسب ليها مع صان بلوك بشكل يومي، ولو عروسة مينفعش تعمل جلسات الديرما قبل الفرح بمدة قصيرة، لازم ماتقلش عن 4 شهور أقصى حد».

وحذرت مريم مصطفى، فئة العرائس من الخضوع لجلسات الديرما قبيل الزفاف بمدة زمنية قصيرة، وذلك حتى لا يواجهن العديد من مشكلات البشرة الصعبة، كالالتهابات، وانتشار الحبوب.