إزاي تخلي ابنك مستعد لأولى ابتدائي؟.. امنعي المذاكرة في الإجازة

القاهرة - سمر حسين - ماما

مرحلة دخول الطفل من الحضانة إلى المدرسة من أكثر المراحل صعوبة على الوالدين، وذلك بسبب عدم تكييف الأبناء مع المدرسة ونظام التعليم والمذاكرة، ونظرًا لإرادة الأهل في أن يصبح الطفل متميزًا ومتفوقًا دراسيًا، يبدأون بالضغط عليه في المذاكرة مما يجعله ينفر من المذاكرة، لذلك سنقدم لكِ ردًا على تساؤل إزاي تخلي ابنك مستعد لأولى ابتدائي؟

إزاي تخلى ابنك مستعد لأولى ابتدائى؟

ذكرت الدكتورة، أشجان نبيل، استشارية العلاقات الأسرية وخبيرة التطوير المجتمعي، لـ«هن» طرقًا تساعد عن «إزاي تخلي ابنك مستعد لأولى ابتدائي» ومنها:

ـ التحدث معه عن مميزات المدرسة من خلال عرض صور للمدرسة ولغرف الألعاب لأنها أكثر شيء سيلفت انتباهه.

ـ تجنب المذاكرة والدروس أثناء فترة الإجازة حتى لا يشعر الطفل بأنه غير باقي الأطفال، ويرغب في المذاكرة فقط ويبعد عن اللعب الذي يحتاجه في هذه المرحلة العمرية.

ـ تنظيم موعد نوم طفلك قبل بداية العام الدراسي حتى لا تُصابي بالإرهاق معه عند بداية الدراسة.

ـ تشجيع الأطفال على المذاكرة من خلال الدعم بالهدايا والفسح.

ـ الدعم النفسي للطفل والحديث معه عن كافة المشاكل التي قد يواجهها في المدرسة، مع ضرورة التربية السليمة وأن يكون سويًا مع أصدقائه ولا يتنمر على أحد.

ـ تغيير نظام وديكور غرفته لتهيئته للدراسة من خلال شراء مكتب جديد ووضع عليه الكتب وأباجورة المذاكرة.

ـ تواصلي مع المعلمين حتى يسمحوا له بمحادثتك إذا شعر بالوحدة أو الحزن فيستطيع أن يتحدث معك في وقتها وبالتالي سيشعر بالأمان وأنك بجواره.

ـ تقوية ثقته بنفسه وأن يتحمل المسؤولية منذ الصغر حتى يصبح متفوقًا، مع تربيته على احترام كلام الكبار وإطاعتهم دائمًا.

ـ الاستماع إلى الطفل لمعرفة ماذا حدث في يومه كله بالتفاصيل حتى تتجنب شعوره بالوحدة أو عدم الاهتمام.

ـ تعليم الطفل كيفية اختيار زملائه وأصدقائه المقربين في المدرسة والتعامل باحترام معهم.

نصائح تساعد في تخفيف الضغط على الطفل خلال عامه الدراسي الأول

قدم الدكتور، محمد عادل، أخصائىي النفسية، عدة نصائح للأبوين حتى يحببان الطفل في المدرسة والدراسة ويخففان من الضغط الذي عليه وهذه النصائح هي:

ـ إقامة حفلة صغيرة لطفلك ودعوة كل أصدقائه حتى يشعر بالفرحة والبهجة قبل دخول المدرسة.

ـ تجهيز الأدوات الدراسية للطفل من أقلام وكتب وكشاكيل بفرحة كبيرة حتى تنتقل إليه.

ـ ترك للطفل مطلق الحرية في اختيار أدواته حتى يشعر بالمسؤولية.

ـ في الإجازة الأسبوعية، عليك أخذ الطفل في نزهة حتى يشعر بالسعادة.

ـ التحدث مع الطفل عن اليوم الدراسي كاملة بطريقة سهلة حتى لا يفاجأ بالواقع مع عمل جدول تنظيمي له.