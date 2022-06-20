بعد أزمة ابنة حسني عبد ربه.. نصائح للتعامل مع الأبناء بعد الانفصال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتقادات قاسية وجهتها «نور الله» ابنة لاعب منتخب مصر والإسماعيلي السابق حسني عبد ربه، لوالدها نجم خط الوسط، في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، واصفة إياه بـ«المريض»، وأنه بعد انفصاله عن والدتها وتزوجه من أخرى أصبح غير مهتم بها، وكذلك يتنمر عليها بسبب زيادة وزنها.

حديث «نور الله» عن والدها نجم كرة القدم السابق حسني عبد ربه، أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وطرح تساؤلات حول تأثير انفصال الزوجين على علاقتهم بالأبناء، وكيف يؤثر ذلك على الحالة النفسية لهم.

أزمات نفسية يتعرض لها الأبناء بعد انفصال الزوجين

وفي هذا الشأن، قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن خبرة الطلاق من الخبرات عظيمة الأثر على الأطفال المراهقين سواء ذكور أو إناث، وتتعمق آثارها النفسية إذا كان خبرة الطلاق متعرضة لأزمات وتبعات ومحاكم ومشكلات في الرؤية والنفقة، أو انعكست على جودة الحياة لديهم، ما يعمق الآثر النفسي على المراهقين والمراهقات، ويدفعوا هم الثمن غالي.

وأضاف «هندي» في حديثه مع «الوطن»، أن المراهقين في هذه المرحلة يعانوا من مشكلات صحية مثل الصداع واضطرابات النوم وفقدان الشهية وعدم الاتزان والتوتر الدائم والشعر بالإجهاد والخفقان والعزوف عن الزواج خاصة مع البنات أو على النقيض تكون الفتاة سهلة الانقياض من قبل الآخرين.

هندي: البنات تشعر بالخزي بسبب انفصال الزوجين

التدخين المبكر أيضا من الطرق التي ينساق إليها المراهقين بعد انفصال الوالدين لغياب الرقابة عليهم، بحسب استشاري الصحة النفسية، فضلا عن الميل إلى السرقات والتأخر الدراسي والعزلة والصمت الاختياري والشعور بالخزي من مصارحة الآخرين بانفصال الوالين خاصة لدى البنات، وكذلك الميل للسلوك العدواني وفقدان الثقة في الكبار.

نصائح مهمة للزوجين بعد انفصالهما

الاتفاق على مصلحة الأبناء ليشعروا بالاستقرار بعد انفصال الوالدين من أهم الأمور للحفاظ على علاقة الزوجين بأبنائهم، بحسب «هندي»، وكذلك التمهيد للطلاق بشكل صحيح حتى لا يؤثر على الأبناء، والتحدث إليهم على حسب المرحلة العمرية لهم، وأن يتواجد الأب بصفة مستمرة معهم واحتواءه لهم وبث الطمأنينة في نفوسهم.

حديث كل من الوالدين عن الآخر بالصفات الإيجابية والود أمام الأبناء، ويتلمس كل منهم العذر للآخر في أي غياب مفاجيء لظروف ما، حسبما أوضح «هندي»، بجانب عدم صب الأخطاء على الأخر من قبل كل منهما، ومعالجة الأمور بالاتفاق والتنسيق معا.