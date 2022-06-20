اختبار البوصلة الشخصية.. اعرفي صفات الراجل اللي قدامك

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

اختبار البوصلة الشخصية واحدة من الكلمات التي تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية، لحث الكثير على إجراء اختبار لمعرفة الشخصية، ما يساعد على تجنب ارتكاب الأخطاء في الحياة الزوجية والاجتماعية، والتعامل مع غيرك، فضلًا عن اكتشاف الصفات الشخصية بدقة وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف.

اختبار البوصلة الشخصية

اختبار البوصلة الشخصية ابتكرته الاختصاصيتان النفسيتان ديان تيرنر وثيلما جريكو، إذ يقوم على تقسيم الشخصيات إلى أربعة اتجاهات، جنوبية وشمالية وشرقية وغربية.

اختبار البوصلة الشخصية.. هل أنت شمالي أكثر أم جنوبي أو شرقي أو غربي؟

لمعرفة الإجابة على هذا السؤال من أجل معرفة الاختبار، يجب الرد على عدد من الأسئلة أولاً، وفي هذه الحالة يتم تدوين الإجابة أ أو باء، ج أو دال على ورقة.

هل أنت شمالي أكثر أم جنوبي؟

إذا كنت تمتلك صفات (أ) فأنت شمالي، وإذا كنت تمتلك صفات (ب) فأنت جنوبي.

1 - أ - واثق من نفسه ب - غير واثق

2 - أ - معتمد على نفسه ب - متعاون

3 - أ - سريع الحركة ب - بطيء

4 - أ - مستقل ب - تابع

5 - أ - عنيد ب - دبلوماسي

6 - أ - صريح ب - مناور

7 - أ - تنافسي ب - مضحي

8 - أ - قوي الإرادة ب - مستسلم

9 - أ - قائد ب - تابع

10 - أ - انطوائي ب – منفتح

هل أنت شرقي أكثر أم غربي؟

إذا كنت تمتلك الصفات (ج) فأنت شرقي، وإذا كنت تمتلك الصفات (د) فأنت غربي

1 - ج- منظم د- فوضوي

2 - ج - اجتماعي د - انطوائي

3 - ج – يقوم بمهمة واحدة د – يقوم بمهمات عدة

4 - ج - هادئ د - متحمس

5 - ج - منطقي د - انفعالي

6 - ج - متحفظ د - صريح

7 - ج - مخطط د - عفوي

8 - ج - واضح د - موارب

9 - ج - مثالي د - متحرر

10 - ج - تقليدي د – معاصر

وفي الختام يجري تحديد الإجابة التي تم اختيارها أكثر من غيرها وبالتالي معرفة نوع الشخصية.

نتائج اتجاهات الشخصية في اختبار البوصلة الشخصية

وفقًا لاختبار بوصلة الشخصية إلى أربعة اتجاهات، والصفات المندرجة معها، يمكنك معرفة الشخصية على النحو التالي:

الشخصية الجنوبية

وفقًا للبوصلة ونتائجها، هي شخصية سريعة الغضب، بطيئة الحركة تحرص على الابتعاد عن التوتر والضغط النفسي والاسترخاء.

الشخصية الشمالية

هي شخصية تميل إلى الغضب والهدوء بسرعة، متسرعة وتفضل أداء المهمام في وقت قصير، لذا هي الأكثر ارتكابًا للأخطاء.

الشخصية الشرقية

بحسب اختبار البوصلة الشخصية، فهي تنطبق على أشخاص تتوخى الدقة في أداء المهمات ولا تقبل الأخطاء الصغيرة أو الكبيرة، تحب الاهتمام بالتفاصيل، عن طريق الدقة والتحري والتحليل، كما أنها تميل إلى الترتيب والنظام، وتحمل المسؤوليات أياً تكن النتيجة.

الشخصية الغربية

هي التي تنطبق على الشخص سريع الانفعال والعاجز على القدرة على استعادة حالة الهدوء بسرعة بعد ذلك، فهو شخص مغامر اجتماعي يميل إلى بناء الصداقات والعلاقات، ويمكن التضحية من أجل الآخرين.