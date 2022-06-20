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«هبة» تعوض وفاة الوالدين بـ25 قطة: «حنينة عليا وأولى من الجواز»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تربية القطط

فقدان الأب والأم هي لحظة انتزاع فؤادك من مكانه، فلم تعد الدنيا كما هي، الأيام تسير ببطء، وعقارب الساعة تتحرك رغم توقف ساعتك مع لحظة الوداع، ربما تتعايش مع الأمر في محاولات التخطي، وربما تلجأ للمساعدة في لحظات وهنك التي لا تنتهي، وقد تزيد معاناتك إذا لجأت للدائرة الخاطئة، الأمر الذي تجنبته تمامًا هبة سالم، 25 عامًا، التي قررت تبني القطط وتربيتها عوضًا عن الونس والحب. 

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بدأت أربيهم من 6 سنين بعد وفاة بابا وماما 

كانت اللحظة الفارقة في حياة «هبة» من غمرة، هي وفاة والدها ووالدتها منذ 6 سنوات، لتبدأ مواجهة الحياة رفقة شقيقاتها، إلا أن الفراغ بات أمرًا يستحيل تحمله، حتى لجأت لرعاية وتربية القطط: «حبيت القطط، كانوا حنينين عليا وحبوني هما كمان، بدأت أتبناهم وأربيهم عندي لحد ماوصلوا 25 قطة». 

وعن رد فعل أشقائها، أكدت الفتاة لـ«هُن» أن جميع أشقائها أبدوا موافقتهم وتفهمهم لأمرها: «إخواتي مراعيين ظروفي، مقدرش أجيب كل القطط عندي طبعًا، لكن مش بسيب اللي في الشوارع من الرعاية والأكل والعلاج». 

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رعايتهم في الحر صعبة

وأوضحت السيدة العشرينية، أن مراعاة القطط خلال ارتفاع درجات الحرارة أصعب بشكل عام، لاحتياجهم رعاية وعناية خاصة: «بنزل أراعيهم، وبعمل طلباتهم وبحضرلهم أكلهم، لأن طبعًا مش قدامهم 24 ساعة بسبب الشغل، لكن بعمل أكل صحي أو دراي فود».

وأضافت: «مشكلتي أن المكان صغير، والحر بيخنقهم، لازم اهتم أكتر بالحموم وحلاقة الشعر». 

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القطط أولى من الجواز

وأكدت هبة سالم، أنها لا يمكن التخلي مطلقًا عن القطط، حتى إذا جاءت خطوة الزواج: «لازم يقبل بيهم، هما أولى من الجواز لو رفض ومش هسيبهم».

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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