رسومات حنة جديدة لعام 2022.. «الدانتيل الأبيض والعصافير موضة العصر»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يهتم العديد من الفتيات بالبحث عن رسومات حنة جديدة لعام 2022 على الأيدي؛ لتعطي شكلًا جذابًا وأنيقًا لليدين، والتي تعتبر حلًا لمن لا ترغب في التاتو الثابت، إذ أتاح الشرع رسم الحناء، لذا تلجأ إليها الفتيات، لكن تبدأ حيرتهن عند اختيار شكل الحناء التي يريدن رسمها، خصوصًا إذا كانت الفتاة ستتزوج قريبًا وتحتفل بـ«حنتها» مع أصدقائها، فتريد اختيار أفضل وأحدث الرسومات على يديها حتى تظهر بشكل جذّاب في عرسها، لذا يقدم لكِ «هن» رسومات حنة جديدة لعام 2022.

رسومات حنة جديدة لعام 2022

رسم الحناء، فنٌ يتطلب يدًا ماهرة وخيالًا واسعًا لرسمها بطرق مختلفة وأنيقة، فتتعدد الأشكال والطرق التي ترسم بها الحناء، كما يمكن رسمها في كل أنحاء الجسم، وليس على اليدين والأرجل فقط، ولكل منطقة في الجسم أشكال ورسومات خاصة بها، سواء كانت أشكال كبيرة أم بسيطة، كما أنّ هناك ألوانًا عدة لرسم الحناء، وبكل لون مميزات ودرجات بشرة تليق به، ما يعطي إطلالات مختلفة للفتيات في عرسهن.

رسومات حنة جديدة لعام 2022 باللون الأحمر

انتشرت رسومات الحناء باللون الأحمر، بشكل كبير في الفترة الأخيرة بين العرائس في ليلة الحنة، وذلك لأنّها تجمع العديد من الأشكال الهندسية الأنيقة، كما أنّ اللون الأحمر المشابه للون «حنة الهنود» يعطي جاذبية خاصة للفتاة، ويمكن رسمها على اليدين والمرفق والأصابع.

فهناك شكل الورود، الذي يعطي جاذبية لليدين، عن طريق رسم وردة كبيرة في اليدين مع القليل من الورود الصغيرة، وفروع الشجر على الأصابع والمرفق، كما يمكن رسم عصفورين على غصن شجرة وحولهما أوراق شجر صغيرة داخل قبضة اليد؛ لتعطي شكلًا هادئًا وجميلًا لليدين.

وعند الحديث عن باقي أجزاء الجسم، يجب ألا ننسى الذراعين، وهما أكثر الأماكن ظهورًا للفتيات غير المحجبات، وتحتاج إلى رسومات كبيرة حتى تظهر وتعطي الجاذبية التي تحتاجها الفتاة، حيث يمكن رسم طاووس على إحدى الذراعين أو الأرجل بالحناء الحمراء.

رسومات الحناء باللون الأبيض

من المعروف عن الحناء هو الرسم باللون البني التقليدي، لكن مع مرور السنوات ظهرت الألوان المختلفة، فظهرت الحناء باللون الأبيض، وهو من أكثر الألوان التي تبحث عنها الفتيات بسبب شكلها الأنيق واللائق مع لون الفستان الأبيض للعروس، فهي واحدة من أفضل رسومات حنة جديدة لعام 2022، إذ لها العديد من الرسومات الناعمة ومنها:

ـ رسومات الدانتيل، وهي الأشهر بـ«الحنة البيضاء»، لأنها تعطي بريقًا وأناقة لإطلالة العروس في يوم زفافها، ويمكنك أن تختاري رسمة الدانتيل في كل الأصابع، مع الدوائر عند معصم اليد، مع أغصان ملتوية تمتد عند نهايتها.

ـ شكل الأزهار، يمكنك رسم الأزهار بداية من الأصبع وصولًا إلى الذراعين لتعطي شكلًا رومانسيًا.

ـ يمكنك رسم حناء باللون الأبيض على كامل اليدين، وصولًا إلى الذراعين مع وضع بعض من الكريستالات الصغيرة التي تعطي حيوية وفخامة للرسمة.