الامارات | زيت بذور العنب يحارب شيخوخة البشرة

شكرا لقرائتكم خبر عن زيت بذور العنب يحارب شيخوخة البشرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت بوابة الجمال الألمانية «هاوت.دي» أن زيت بذور العنب يتمتع بفوائد جمّة لصحة وجمال البشرة، إذ يحارب ظهور التجاعيد، ويمنح البشرة ملمساً مخملياً ينطق بالرقة والأنوثة.

وأوضحت أن زيت بذور العنب يحارب التجاعيد، بفضل احتوائه على نسبة عالية من (فيتامين E)، الذي يعمل على إبطاء عملية شيخوخة البشرة، ويحافظ على مرونتها، ويمنحها مظهراً مشدوداً.

كما يزخر زيت بذور العنب بتوليفة من المواد الفعالة، مثل (فيتامين K) و(أميغا 6) و(الليسيثين)، التي تبث الشباب والحيوية في البشرة، لاسيما البشرة الجافة والخشنة والمتشققة.

وأضافت البوابة أنه يمكن الاستفادة من مزايا زيت بذور العنب الجمالية، من خلال استعمال مستحضرات العناية المحتوية عليه، أو من خلال استعماله في صورة نقية، مع مراعاة استخدام الزيت المعصور على البارد، حيث إن هذه الطريقة تحافظ على المواد الفعالة الموجودة به.

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