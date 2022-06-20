الامارات | صور دافئة في عيد الأب.. للعائلة الملكية البريطانية

شكرا لقرائتكم خبر عن صور دافئة في عيد الأب.. للعائلة الملكية البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت الملكة إليزابيث الثانية، ونجلها الأمير تشارلز أمير ويلز، وحفيدها الأمير ويليام دوق كامبريدج، صوراً يملؤها الدفء العائلي عبر العصور، احتفالاً بعيد الأب في بريطانيا. ونشر ويليام صورة لنفسه مبتهجاً وحوله أطفاله الثلاثة في عطلة بالشرق الأوسط. وقال قصر كنسينغتون، إن صورة الدوق التقطت في الأردن في خريف عام 2021، وصورت العائلة أمام خلفية صخرية بلون الرمال. ونشر حساب العائلة الملكية الرسمي على «تويتر» صورة للملكة، بينما كانت في سن الشباب، وهي تبتسم وتقف في حديقة أمام والدها الملك جورج السادس في عام 1946.

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