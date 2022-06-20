الامارات | وصفة لعلاج الكدمات بسرعة

شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة لعلاج الكدمات بسرعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مجلة «فرويندين» بأن الكدمات غير ضارة، لكنها تسبب إزعاجاً لكثير من الأشخاص.

وأوضحت المجلة الألمانية أنه يمكن علاج الكدمات بسرعة عن طريق دعم الجسم خلال عملية الاستشفاء؛ لأنها تعتبر تجمعاً دموياً يحدث تحت الجلد، ويمكن أن يختفي من تلقاء نفسه.

وفي البداية نصح خبراء المجلة باستعمال (الهيبارين)، وهو مادة فعالة ينتجها الجسم نفسه، وتعمل هذه المادة على منع الدم من التجلط في الجسم، ويمكن في حالة الإصابة بالكدمات استعمال مرهم (هيبارين) على موضع الكدمات مرات عدة في اليوم، إذ يعمل الـ(هيبارين) على الإسراع من الشفاء، ويساعد في إزالة الدم المتراكم.

وأشارت المجلة إلى أنه يمكن علاج الكدمات بواسطة مستحضرات زهرة العطاس الجبلية، وهو نبات مفيد في علاج الآلام والالتهابات والتورم والكدمات وآثارها، وتتوافر مستحضرات زهرة العطاس الجبلية في شكل مراهم وكريمات أو على هيئة أقراص.

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