قصات شعر 2022.. إطلالات صيفية مناسبة لكل الفتيات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تزامنا مع فصل الصيف، يرغب الكثير من الفتيات والسيدات في التجديد وتغيير مظهرهن حتى يناسب إطلالتهن الصيفية، لذا تلجأ معظمهن اتجديد قصات شعرهن إلى أشكال مختلفة، حتى تتناسب أيضًا مع الجو الحار، وللحصول على شكل جذاب.

لذا، يقدم «هن» خلال الموضوع الآتي، قصات شعر 2022، وذلك وفقًا لموقع allure.

من أبرز قصات شعر 2022 هي التي جاءت على شكل الشعر القصير، إذ تتناسب إلى حد كبير مع الأجواء الصيفية الحارة، كما أنها تساعد في الحد من الشعور بالانزعاج الذي يأتي عادة من انسياب الشعر على الظهر والكتف، ما يسبب الشعور بالحر فضلًا على العرق لدى الكثير من السيدات.

قصة الشعر القصير المدرج

تعتبر قصة الشعر القصير الناعم أو المدرج من أفضل إطلالات الشعر الجدذابة، ولكنها تكون حسب الوجه، لذا إذا الوجه مربع الشكل فإنك تحتاجين إلى هذه القصة، إذ تساعدك في إبراز جمالك.

تعد قصات الشعر القصير ترتكز في شكلها على وجود فرق بين الشعر، بشكل تكون الغرة أطول من مستوى الشعر عند الجهة الأخرى، مما يساعدك في عمل قصة تناسب شكل وجهك المربع.

الشعر المدرج

إذا كان وجهك مستطيل، يمكنك عمل قصات شعر قصير، بشكل يكون التدرج تجاه الغرة الجانبية، ويكون الشعر من الجهة الأخرى بمستوى الكتف، إذ تعتبر هذه القصة من أسهل قصات شعر 2022 التي يمكنك عملها في المنزل.

أما إذا كان الوجه بيضاوي الشكل فأنت تحتاجين إلى عمل الغرة الأمامية مع قصات شعر 2022، كما يلزم عليك الابتعاد عن الشعر القصير جدًا، لذا يفضل الابتعاد عن الشعر المدرج، والاعتماد على طول الشعر نفسه بمستوى الكتف كحد أقصى.

ويمكنك اللجوء إلى أجدد قصات الشعر القصير التي يمكن تسريحها والتي تتمثل في تموجات طبيعية مع الغرة العالية.

ويمكن عمل قصات شعر قصير جدًا تكون ملائمة للوجه المثلث، ولكن مع الغرة الأمامية إذ يساعد هذا الشكل من قصات شعر 2022 مدرج قصير في تأمين التوازن لشكل الوجه المثلث كما يمنحك إطلالة جميلة.