فوائد الجرجير للشعر وطرق استخدامه.. احصلي على شعر طويل وكثيف

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«الجرجير» من الخضروات المفيدة التي يحتاجها الجسم بشكل أساسي، لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تقوية الجسم بجميع أجزائه من بينها فروة الرأس، لذا تعددت فوائده للشعر، إذ يمنحه النعومة واللمعان فضلًا عن الكثافة التي تبحث عنها الفتيات والسيدات بشكل خاص.

ويوضح «هن» في الموضوع الآتي، فوائد الجرجير للشعر وفقًا لموقع Health Line الطبي.

- يساعد في الحفاظ على فروة الرأس من الإصابة بالالتهابات البكتيرية، بالإضافة إلى أنه يساعد في علاج فروة الرأس من القشرة.

- يساعد عصير الجرجير في الحفاظ على بصيلات الشعر، وجعله أكثر كثافة ونعومة، نظرًا لاحتوائه على الحديد، الزنك، والكالسيوم.

ويمكن الاستفادة من الجرجير للشعر من خلال اتباع الماسك الآتي:

ماسك الجرجير والزبادي

المكونات

- 2 ملعقة كبيرة من الزبادى.

- كوب من عصير الجرجير.

- 2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلين على خليط متجانس، ثم ضعيه على شعرك لمدة ساعة.

- اغسلي شعرك بالماء الفاتر، ثم جففيه بالفوطة.

- احرصي على تكرار من مرة إلى اثنين خلال الأسبوع.

ماسك الجرجير والليمون

تساعد وصفة الجرجير والليمون على ترطيب الشعر، ونعومته.

المكونات

- 2 كوب من عصير الجرجير.

- ليمونة مقشرة.

طريقة التحضير

- امزجي المقادير معًا في الخلاط، م ضعي الخليط على الشعر مباشرًة.

- اتركيها على الشعر لمدة تتراوح من 30 إلى 45 دقيقة.

- اغسلي شعرك بالماء الفاتر.

- جففيه جيدًا، ثم كرري الوصفة مرتين كل أسبوع.

ماسك الجرجير والثوم

تستخدم هذه الوصفة لعلاج تساقط الشعر، ويمكن تجهيزها من خلال اتباع الآتي:

المكونات

- 15 فص ثوم.

- 2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون.

- كوب من عصير الجرجير.

طريقة التحضير

- افرمي المكونات جيدًا مع الثوم، ثم ضيفي إليها عصير الجرجير.

- ضيفي إليه زيت الزيتون، ثم ضعي الخليط فى إناء لمدة تتراوح إلى 12 ساعة.

- ابدأي في تدليك الشعر بالوصفة، ثم اتركيها عليه حتى يتشرب منها جيدًا لمدة 45 دقيقة.

- اغسلي شعرك بالماء الفاتر، مع الحرص على تكرار الخطوة خلال الأسبوع.

ماسك الجرجير وزيت الزيتون

تساعد هذه الوصفة على زيادة كثافة الشعر، لذا عليك اتباع الخطوات التالية:

المكونات

- 2 كوب عصير الجرجير.

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

خطوات التحضير

- امزجي المكونات معًا.

- ابدأي في تدليك فرة الرأس بها، م ضعيها على الشعر بأكمله.

- اتركيها على شعرك لمدة تتراوح من 30 إلى 45 دقيقة.

- اغسلي شعرك جيدًا.