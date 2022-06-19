خبيرة علاقات أسرية: نسبة نجاح واستمرارية الزواج في بيت العائلة ضعيفة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

قالت سارة هاشم، خبيرة العلاقات الأسرية، إن هناك بعض الحالات الزوجية تتعرض لتهديدات، موضحا: «الجواز بقى صراع وخاصة المتزوجين في بيت العائلة، وفي حالة منهم خرجت من البيت من خلال الشرطة».

نصائح للزوجة

وأوضحت خلال استضافتها ببرنامج «الستات مابيعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية cbc، أن الفتاة عليها دراسة تفاصيل أهل وبيت الزوجية قبل الارتباط بشريك حياتها، والسؤال جيدا قبل الشروع في الزواج، مشيرة إلى أن نسبة نجاح واستمرارية الزواج في بيت العائلة ضعيفة «مش دايما بيت العائلة هو اللي فيه المشكلة أحيانا بتكون الزوجة عايشة بمبدأ فرق تسد، أهم حاجة النية وثقافة التربية».

وأشار إلى أن نجاح الزواج واستمراريته خاصة في يبت العائلة يتوقف على التعاون بين الطرف الجديد «الزوجة» والطرف الثاني الأهل، والزوج دوره التنسيق بين الطرفين «من الأول لازم يكون في وضوح وصراحة بين الطرفين ويبقي في نيه للحفاظ على الحياة والسعى لاستمرارها».

موقف زوجة الأخ من الزواج

وأكدت خبيرة العلاقات الأسرية ومؤسسة مبادرة لتأهيل الأسر تربويا، أن زوجة الأخ تشعر بغيرة نتيجة للتعلق النفسي التي قد تصل إلى مرحلة مرضية حينما تصل لمشكلات كبيرة «الأخت بتشعر إن في حد حل محلها عند أخوها وإن الزوجة بقت أقرب لأخوها منها وده اللي بيعمل المشكلة، وفي حالة في المنصورة وصلت لأن زوجة قتلت زوجها بالخطأ بسبب تدخل الأم في الأسرة بشكل متزايد».