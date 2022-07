قبل مباراة الأهلي والزمالك.. هذه الأطعمة والمشروبات تصيبك بالتوتر والقلق: ابتعد عنها

القاهرة - سمر حسين - صحة

عادة ما يصاب عاشقي كرة القدم باضطراب وتوتر شديد قبل المباريات، خاصة التي ينتظرها جماهير الكرة المصرية، نظرًا لأنها تتمتع بطقوس مميزة عن غيرها، إذ يكون هناك منافسة بشكل خاص بين جماهير كل فريق، وينتظر اليوم مباراة الأهلي والزمالك، التي تعتبر من المباريات الكلاسيكية التاريخية.

أطعمة تسبب التوتر

لذا، يقدم «هن» خلال الموضوع الآتي مجموعة من الأطعمة التي يلزم عليك تجنبها قبل مشاهدة المباراة، للحد من الإصابة بالتوتر، وذلك وفقًا لموقع Eat This Not That.

اللحوم

تعتبر اللحوم الحمراء من الأطعمة التي تساعد في زيادة الإصابة بالتوتر، العصبية، والقلق، لذا يفضل الامتناع عن تناولها والاكتفاء بتناول قطعة صغيرة، أو تجنب تناولها تمامًا خلال هذه الفترة.

الدهون المتحولة

تعد الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون المتحولة من أكثر الأكلات التي تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة والنفسية، إذ كشف الأطباء على أنها تصيب الأشخص بالتوتر، القلق، ومن المحتمل أن يصل الأمر حد الاكتئاب، ومن أمثلة هذه الأكلات، المقليات، والأطعمة الجاهزة.

اللحوم المصنعة

يعتبر اللانشون، الأجبان الجاهزة من أكثر الأكلات التي تؤدي إلى الإصابة بالتوتر، نظرًا لاحتوائها على مادة الهيستامين، التي تؤثر بنسبة كبيرة على صحة الجهاز العصبي الذي بدوره يسبب الإصابة بالتوتر والقلق.

الحلوى والسكريات

تساعد الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات في زيادة معدل التوتر، بالإضافة إلى الإصابة بالاكتئاب، لاحتواء بعض منها على المادة التي تمنع الجسم من إفراز الهرمونات المسؤولة عن تحسن الحالة المزاجية.

الكافيين

تعتبر القهوة ومشروبات الكافيين بشكل عام لا يمكن الاستغناء عن تناولها بشكل يومي لدى العديد من الأشخاص، ولكنها تعتبر من أكثر المشروبات التي تسبب ضررًا على الجهاز العصبي، فضلًا على أنها تؤثر على انتظام النوم.

وقالت الدكتورة مروة شعير، أستاذة تكنولوجيا الأغذية، في تصريح لـ«هن»، إن للأطعمة أثر كبير في التأثير على الجهاز العصبي، ومن بينها اللحوم المصنعة، الأكلات المسبكة، والأطعمة المملحة.

وأشارت شعير إلى أنه يفضل تناول المشروبات خلال مشاهدة المباراة لدورها في تهدئة الأعصاب، ومن أبرزها عصير الليمون، القصب المصري، الكركديه بالكيوي، أما بالنسبة للمسليات يفضل تناولها دون أملاح، بالإضافة إلى ضرورة تناول الماء على فترات خلال اليوم.