ريم البارودي تثير الجدل بـ«دبلة خطوبة».. هل ارتبطت مجددا؟ «صورة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عادت الفنانة ريم البارودي مُجددًا في مرمى التساؤلات والجدل، بعدما شاركت متابعيها بصورة أشارت فيها للارتباط مُجددًا، عقب زيجتها من الفنان أحمد سعد، وقصة حبهما الطويلة التي انتهت بالانفصال وزواجه بأخرى.

ونشرت الفنانة ريم البارودي، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة ليدين بهما دبلتا خطوبة دون أن تعلق أو تدون كلمات عليها، ما أثار الجدل بشأن ارتباطها مُجددًا.

ريم البارودي ترفض الحديث عن ارتباطها

وكانت الفنانة ريم البارودي، تحدثت من قبل عن إخفائها علاقتها العاطفية بأحد رجال الأعمال، إذ أعلنت منذ عام مضى، أنها تعيش حاليًا حالة حب خلال لقائها في في أحد البرامج الحوارية التي عرضت في الموسم الرمضاني 2021.

وتحدثت ريم البارودي، عن قصة حبها التي أعلنت عنها في برنامج العرافة، خلال حوارها مع برنامج «ET بالعربي» قائلة: «مش هقول دلوقتي طبعًا.. لأن إحنا في مجتمع شرقي بيرفض الحاجات اللي زي دي.. لما يبقى في حاجة حقيقية هقول».

وكشفت ريم البارودي عن تفاصيل الخلاف مع صديقتها سمية الخشاب، والذي تزامن مع زواج الأخيرة من طليقها الفنان أحمد سعد، مؤكدة أنها كانت غاضبة منها بشكل كبير، قبل أن يتم الصُلح بينهما.

آخر أعمال ريم البارودي

يذكر أن آخر أعمال ريم البارودي، كان مسلسل «السر» الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، ومن قبل مسلسل «نقل عام» أمام كلًا من محمود حميدة وسوسن بدر