طرق التخلص من الوزغ نهائيا.. استخدم قشر البيض وكرات القهوة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الوزغ.. نوع من أنواع السحالي يفضل العيش في البيئات الحارة والصحراوية، لكن في الفترة الأخيرة ظهرت العديد من الشكاوي عن ظهور الوزغ في المنازل ولا يعلمون كيفية التخلص منه، وهل هو ضار إذا لمسه أحد أم لا، سنوضح لكم طرق التخلص من الوزغ نهائيًا.

طرق التخلص من الوزغ نهائيًا

عرض برنامج «السفيرة عزيزة» الذي يعرض على «قناة DMC» طرق التخلص من الوزغ نهائيًا منها ماهو طبيعي ومتوفر في المنزل، ومنها ما هو صناعي تشتريه من الخارج والطرق هي:

ـ استخدام الفخاخ اللاصقة؛ صنعت شركات مكافحة الحشرات المنزلية فخاخ لاصقة متخصصة في الإمساك بالحشرات الكبيرة مثل الوزغ، من دون التعب في البحث عنها، وتكون هذه الفخاخ تحتوي على مواد لاصقة قوية، عليك فقط وضعها بجوار المصابيح المعلقة في السقف والشبابيك والأبواب، وتفقدها كل يومين من أجل التأكد من اصطياد الحشرات.

ـ الثوم والبصل؛ تساعد رائحة الثوم والبصل على طرد الوزغ والتخلص من الحشرات من المنزل وعدم العودة مرة أخرى، عليك وضع رائحة البصل أو الثوم بجوار الباب.

ـ البُعد عن الإضاءة القوية واستخدام إضاءة خافتة؛ لأن الوزغ والحشرات تنجذب إلى الإضاءة القوية.

ـ وجود حيوانات أليفة في المنزل مثل القطط، فتربية القطط تساعد على فرار الوزغ لأن الحيوانات الأليفة تتغذى على الحشرات.

ـ تشغيل مكييف الهواء باستمرار حتى يصبح الجو معتدلًا وبالتالي يهرب الوزغ، لأنه يفضل العيش في درجات الحرارة المرتفعة.

ـ عمل كرات القهوة والتبغ من خلال دمج القهوة مع التبغ ليصبح مثل العجينة ثم ضعيها داخل عود أسنان ثم وضعها في أركان المنزل وبالتالي ستسبب هذه الكرات في موته.

ـ استخدام قشر البيض، حيث يعتقد الوزغ بوجود حيوانات مفترسة عندما يرى قشر البيض فبالتالي يلجأ إلى الهرب.

أدعية تساعد على التخلص من الوزغ نهائيًا

هناك العديد من الأدعية للتخلص من الوزغ والحشرات من المنزل نهائيًا وهي:

ـ اللهم إني أسألك باسمك الكريم الذي لا يجاوز، وأسألك باسمك الأعظم يا كريم يا حافظ يا حفيظ، اللهم إني أسألك أن تحفظ بيتي وأهلي من شر هوام الأرض.

ـ اللهم يا خير من قدر ويا أرأف من رحم، اللهم يا خير الحافظين، اللهم إني أستودعك بيتي يا من لا تضيع ودائعه، اللهم يا ذا الطول اجعل لي الأمان والسلام في بيتي.

ـ اللهم سبحانك يا حميد، لك الحمد يا ربنا على رزقنا نعمة البيت والمسكن والهدوء والاطمئنان، اللهم لك الحمد يا رزاق، اللهم إني أسألك تحصين البيت من كل شر وسوء، اللهم إني أسألك أن تبعد عنا شر الأرض، ودوابها، وهوامها.