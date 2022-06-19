كيف أقوي شخصيتي؟.. «اعرف ذاتك واتكلم مع نفسك وطورها»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

كيف أقوي شخصيتي؟ من أكثر الأسئلة التي تصدرت مواقع البحث، خاصة مع البدء في علاقة جديدة أو في عمل جديد، إذ يسعى كل فرد إلى إثبات نفسه وشخصيته في مكان عمله أو أمام شريك حياته حتى لا يصبح تابعا للآخرين، وتقوية الشخصية لها العديد من الجوانب، هناك أفراد تكون في شخصيتهم منذ الصغر ويساعد على هذا البيئة المحيطة بهم، وهناك من لا توجد لديهم ولكن يريدون اكتسابها.

كيف أقوي شخصيتي؟

تحدث اللايف كوتش العالمي، وصاحب شركة «لايف كوتشينج إيجيبت»، أحمد الأعور، في برنامج «كنوز» مع الداعية مصطفى حسني، عن علاج ضعف الشخصية، ورد على سؤال كيف أقوي شخصيتي، إذ ذكر مصطفى حسني، أنّ النفس لها حق على الإنسان، مستشهدًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن لنفسك عليك حق»، وأنّ هذا الحديث معناه أن على الإنسان فهم نفسه وشخصيته، وما مميزاته وعيوبه، ويتقبلها كما هي، ويطور من مميزاته في سبيل الله عز وجل، ويحاول تغيير عيوبه قدر الإمكان، وتصبح هذه هي زكاة التغيير.

كما ذكر الأستاذ أحمد الأعور، كيفية تقوية شخصيتك من خلال ما يلي:

ـ الإيمان والثقة بالنفس وبقدراتها حتى لو كانت قليلة، كل إنسان مميز في عمل محدد عن غيره ويستطيع من خلال هذا التمييز إحداث تغيير في العالم.

ـ التحدث مع النفس بتفاؤل وإيجابية مع البُعد عن الحديث باحتقار أو تقليل عن نفسك سواء أمام الآخرين أو مع نفسك.

ـ عدم التقليل من قدراتك وإمكانياتك.

ـ طلب العون من الله في كل الأمور.

ـ الاعتماد على النفس في كل شئ وتحمل المسؤولية.

ـ عدم الخوف من الفشل لأنك إنسان في النهاية، ونحن موجودون في الحياة حتى نخطأ ونتعلم من هذه الأخطاء حتى نصل في النهاية إلى النجاح.

ـ الانضمام إلى الأعمال التطوعية وممارسة الرياضة الجماعية حتى تتعامل مع فئات مختلفة من الأفراد للتعرف على الأفكار والاتجاهات المختلفة.

ـ البُعد عن الأصدقاء الناقدين سلبيًا دائمًا، واختيار من يشجعك على تقوية شخصيتك أمام الآخرين.

ـ الالتحاق بدورات التنمية البشرية لتطوير شخصيتك بطريقة سليمة.

ـ اكتشف ما يميز شخصيتك وطور بها سواء كانت هواية أو موهبة.

ـ عدم مقارنة النفس بغيرها، كن ذاتك ونفسك دائمًا.

صفات الشخصية القوية

يتميز صاحب الشخصية القوية بالعديد من الصفات التي تعجله مميزًا عن غيره وقدير بلعب الأدوار القيادية دائمًا في كافة الظروف الحياتية، وهذه الصفات تشمل الرجل والمرأة فهناك المرأة القيادية أيضًا، ومن هذه الصفات:

ـ الثقة بالنفس وبالقرارات التي يتخذها ولا ينتظر رد فعل اللآخرين على قراراته.

ـ تطوير الذات باستمرار؛ حيث يسعى دائمًا إلى تطوير نفسه في كافة المجالات المختلفة.

ـ ذو طموح عالٍ؛ لا يقف عند حد معين في الحياة بل دائمًا يسعى لتحقيق أهدافه وخلق أهداف وأحلام جديدة حتى يحققها.

ـ الحفاظ على المبادئ والأخلاق.

ـ الاحترام المتبادل بينه وبين اللآخرين، فصاحب الشخصية القوية يلقى الاحترام دائمًا من قبل الآخرين.

ـ يستطيع التحكم في انفعالاته في المواقف الصعبة.