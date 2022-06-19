نور عمرو دياب تنشر صورة رومانسية مع خطيبها قبل الزفاف: «شريكي في الجيم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت نور دياب، ابنة «الهضبة» عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، صورة جديدة رومانسية تجمعها بخطيبها البريطاني «كيران وورد»، داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية، عقب ممارسة الرياضة.

وظهر الثنائي بملابس رياضة، وهو يحتضنها مُعلقة باللغة الإنجليزية: «شريكي في صالة الألعاب الرياضية دائمًا وإلى الأبد».

نور دياب تشبه والدها في الجيم

يذكر أن نور دياب، باتت تشارك متابعيها بصورها ونشاطها داخل صالات الألعاب الرياضية، والتي تشابهت كثيرًا مع طريقة والدها في ممارسة الرياضة.

نور عمرو دياب تعلن اقتراب زفافها

وقبل أشهر قليلة، أعلنت ابنة الفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، اقتراب موعد زفافها من خطيبها البريطاني الذي يدعى «كيران وورد»، إذ نشرت صورة من جلسة تصوير خطبتها، والتي علقت خلالها بالإنجليزية، موضحة أنهما حاليا في فترة التحضير لحفل زفافهما.

ولم تعلن نور عمرو دياب رسميًا عن الموعد المحدد للزفاف.

شيرين رضا تعلق على موعد زواج ابنتها

وعلى هامش لقاء لها مؤخرا، مع برنامج «et بالعربي»، كشفت الفنانة شيرين رضا عن بعض من تفاصيل علاقتها بابنتها «نور»، وموعد زفافها، إذ قالت شيرين رضا إن ابنتها هي الوحيدة التي تملك قرار تحديد ذلك الموعد: «هي اللي بتختار أمتى الفرح، أنا ما قدرش أقول، هي اللي بتحدد، هي اللي بتبقى حاسة أمتى تتجوز».

من هو خطيب نور عمرو دياب؟

- يدعى كيران وورد.

- كان صديقًا لـ نور قبل فترة من ارتباطهما.

- بريطاني من أصول أفريقية ويقيم في المملكة المتحدة.

- يعمل في مجالي التصوير الفوتوغرافي، والتدريب على اللياقة البدنية.