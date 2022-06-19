بنت حسني عبد ربه تفتح النار عليه: ضربني عشان 200 جنيه وبحسبن عليه «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم اختفائها عن الإعلام، منذ أن ودعت مرحلة الطفولة التي كانت تظهر فيها وهي تشبك يديها في أيدي والدها، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بفيديو بنت حسني عبد ربه لاعب الإسماعيلي، بعدما خرجت نور الله، ابنة اللاعب اليوم، ثائرة في مقطع فيديو منسوب لها، انتشر كالنار في الهشيم على منصّات التواصل الاجتماعي، فتحت فيه النار على والدها، موجهة له العديد من الانتقادات اللاذعة.

بنت حسني عبد ربه تفتح النار على والدها

ظهرت بنت حسني عبد ربه، لاعب نادي الإسماعيلي السابق، ومدير الكرة الحالي لفريق الدراويش، في فيديو توجه فيه انتقادات لاذعة إلى والدها، واتهمته فيه بإيذائها وولوالدتها: «كان بيقول عليا إني تخينة قدام صحابه، ويضحك عليا، ويقولي أنا في القاهرة وهو في جزر المالديف»، فضلًا عن تحريضها للكذب على والدتها مرارًا وتكرارًا.

وتابعت «نور الله»: «أنا مش قادرة أسكت حرام اللي بيحصل فيا ده مهما أتكلم عنه محدش عارف أقول إزاي مؤذي.. كان بيدينا 20 ألف جنيه وبعدين قعد سنة كاملة ما بيصرفش علينا.. وضربني بالقلم علشان طلبت 200 جنيه، كنت بحسبن ربنا فيه وقولتله حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بابا».

وتطرقت بنت حسني عبد ربه عن زواجه للمرة الثانية: «مين ميرنا اللي اتجوزها، كانت بتيجي النادي زمان ويقول لماما دي عيلة صغيرة، أهي كبرت واتجوزتها وهتاخد فلوسك، أنا مهما اتكلم مافيش حاجة هتوصف النار اللي جوايا».

علاقة بنت حسني عبد ربه بوالدها.. صور من الطفولة وبناء مسجد باسمها

يذكر أن لاعب الإسماعيلي السابق، اعتاد على اصطحاب ابنته خلال طفولتها في النادي، إذا ظهر معها في كثير من الأحيان.

وفي 2015، افتتح حسني عبد ربه مسجد «نور الله» على اسم ابنته، بمسقط رأسه في أبو صوير، إحدى قرى محافظة الإسماعيلية، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة حينها.

زواج حسني عبد ربه للمرة الثانية

كان حسني عبد ربه، احتفل في 2019 بعقد قرانه على ميرنا غيط ابنة علي غيط نجم الإسماعيلي السابق، وسط أقاربهم وأصدقائهم في الإسماعيلية، إذ تسبب الأمر في صدمة متابعيه وجماهيره، خاصة أن صورة اللاعب دومًا ما ارتبطت لدى المتابعين بلقطة تقبيله دبلة زوجته عقب تسديد الأهداف.

آخر أزمات حسني عبد ربه

وخلال الساعات القليلة الماضية، علق حسني عبد ربه على واقعة إجبار طفل على خلع تي شيرت النادي الأهلي، أثناء اختبارات الناشئين في نادي الإسماعيلي.

وقال حسني عبدربه، في تصريحات تليفزيونية: «مش هراضي أي أشخاص على حساب ربنا والحق، لازم أكون مع الحق، فيه غلط لازم نعترف، ده طفل مالوش ذنب إنه يعامل بالقسوة دي، لو ابني مش هقبل يتعمل معاه كده، وإن حد يزعقله كدة ويقوله أقلع تي شيرت، دي إهانة ومش مقبولة نهائيًا، مكانش ينفع نهائيًا اللي حصل مع الطفل».

وتابع: «مش هستنى الطفل داخل نادي الإسماعيلي عشان الجمهور ليه وجهة نظر تانية، لكن سأنتظره في أكاديمية القيصر الخاصة بي الساعة 8 مساءً ولو فشلت في الإسماعيلي هتبناك سنة سنتين تلاتة لو أنت لاعب كويس مدى الحياة معنديش مشكلة».