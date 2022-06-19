بينهن ابنة نوال الزغبي.. 3 فنانات يحتفلن بتخرج بناتهن من المدرسة «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

احتفلت 3 فنانات، خلال الساعات الماضية، بتخرج بناتهن من المدرسة، بعضهن ظهرن للساحة للمرة الأولى، بعدما شاركت روجينا ونوال الزغبي ورانيا يوسف، صور بناتهن، اللائي فاجأن الجمهور بأنهن لا يشبهن أمهاتهن كثيرًا.

رانيا يوسف وابنتها

واحتفلت الفنانة رانيا يوسف، بنجاح ابنتها بنشر مجموعة من الصور معها، وهما تحتفلان بتخرجها من المدرسة، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتبت رانيا يوسف: «أحلى وأجمل يوم في عمري وننوسة بتتخرج من المدرسة ربنا يحفظك ويخليكي ليا ولأختك ولأبوكي، ونشوفك أسعد وأنجح بنوتة، عمري كله وحياتي ليكي ولأختك، ربنا يحفظكم ويسعدكم ويخليكم ليا يا قلب وعمر مامي».

روجينا تحتفل بابنتها

كما احتفلت الفنانة روجينا بتخرج ابنتها مريم، بنشر مجموعة صور لتجمعهم في أثناء حفل التخرج، عبر حسابها على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وعلّقت عليها: «الحمد والشكر لله.. النهارده من أسعد أيام حياتي، يوم تخرج بنتي مريم، فخورة بيكي وباحترامك وحبك لدراستك، من يوم تخرج مايا وأنا مستنية اليوم دا، بشكرك عشان دايما سند وحضن حنين لينا كلنا، يا رب دايما أشوفك أنت ومايا أسعد الناس.. مبروك يا حبيبتي ربنا يحققلك كل اللي بتتمنيه».

نوال الزغبي وابنتها

كما حرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على الاحتفال بتخرج ابنتها بنشر صورة لها عبر خاصية «الاستوري» على تطبيق تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بزي التخرج، وعلقت عليه قائلة: «مبروك حبيبتي.. فخورة بيكي».