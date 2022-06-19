الامارات | ماعز باكستانية تدخل موسوعة "غينيس" بأذنيها ! فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن ماعز باكستانية تدخل موسوعة "غينيس" بأذنيها ! فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت ماعز باكستانية موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما سجلت أطول أذني ماعز في العالم.

وتعيش الماعز الباكستانية في منطقة كراتشي في باكستان ويطلق عليها اسم "سيمبا".

ويصل طول أذني الماعز "سيمبا" إلى 48 سنتيمترا، وتم تسجيلها في موسوعة غينيس بسبب امتلاكها أطول أذنين في العالم.

ويبلغ عمر الماعز سيمبا عدة أسابيع وهي من سلالة "نوبي" المعروفة بطول الأذن، إلا أن حالة هذه الماعز ربما تكون بسبب طفرة جينية.

يذكر أن أذن المعاز تقوم بهمة حيوية بالنسبة لها خاصة في الأجواء الحارة، حيث تساهم في حمايتها من ارتفاع الحرارة.

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