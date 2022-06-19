مبروك عطية يصدم طلاب الثانوية العامة بسبب «دعاء النجاح دون فتح كتاب»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، وانتشار القلق بين الطلاب من الامتحانات، يبحث الطلاب عن أدعية تساعدهم على تجاوز فترة الامتحانات بسهولة، ويحققوا بعدها أفضل النتائج، وتداول عدد كبير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، أنّ هناك دعاء لطلبة الثانوية العامة، إذا ردّدوه دائمًا قبل الامتحان سيتفوقون حتى إذا لم يفتحوا كتابا، لذلك حسم الدكتور مبروك عطية الجدل في هذا الموضوع.

مبروك عطية يكشف حقيقة دعاء ينجح الطلاب دون فتح كتاب

وكشف الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، عن حقيقة الدعاء الذي ينجح دون أن يفتح الطالب كتابا، وأكد أنّ هذا الدعاء لا أساس له من الصحة، ولكن هناك أدعية تساعد الطالب المجتهد على التذكر أو التركيز، ولا يوجد دعاء لمن لم يفتح كتابًا ويريد أن ينجح ويتفوق.

وذكر الدكتور، مبروك عطية، في بداية حديثه قول الله تعالى: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»، وقول الله تعالى في سورة البقرة:«وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ»، والله سبحانه وتعالى أكد في هذه الآيات على أنه قريب مجيب للدعاء.

وعن حقيقة الدعاء، قال الدكتور مبروك عطية: «مفيش حاجة اسمها دعاء تقوله تنجح من غير ما تفتح كتاب، الناس بتستغل جهل الناس وعدم الفقه، ويستغلوا ضعف الناس»، مضيفا: «الدعاء المجرد من العمل مالوش لازمة، وبفكر الناس تاني للمرة المليون إن الدعاء في هذا الدين ملتبسٌ بالعمل، طالب الثانوية مش زي اللي غرق في البحر، فهو عنده مدرسة مرحهاش متعمد واكتفى بالدروس الخصوصية».

وتحدث عن ضرورة فتح الكتاب وترك الهاتف والمذاكرة الجيدة، والاعتكاف على الكتاب بدلًا من البحث عن أدعية للنجاح والتفوق دون أن يفعلوا واجبهم وهو المذاكرة، مؤكدا: «لو مسلم فعليه أن يعرف أن طالما فتح الكتاب كأنه جاب ركعتين، عبادته في مذاكرته، ويقول يا رب احفظه لي عند الحاجة إليه عند الامتحان يعني».

دعاء يساعد الطلاب على التذكر أثناء الامتحان

أعلن الدكتور «مبروك عطية» عن دعاء يساعد الطلاب على التذكر أثناء امتحانات الثانوية العامة وهو: «ربي اشرح صدري وعلمني ما جهلت وذكرني ما نسيت»، وأكد أنّ دعاء النجاح من دون فتح كتاب هذه الجملة تحزن الرسول صلى الله عليه وسلم، وشرح سبب ذلك فقال: «الرسول يوم بدر نظم الجيش ووقف في ساحة القتال وعليه شال، وعندما كان يدعي يا رب نصرك الذي وعدتني الشال وقع، وأبو بكر كان يرجعوا على كتفه تاني ويقول رويدك يا رسول الله، إن الله يحقق وعده معك، ونصره الله».