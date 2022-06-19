هداية ملاك تربط بين مو صلاح والنظرة لحجابها بالخارج.. مفاجآت الفيلم الوثائقي للفيفا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كنوع من التكريم للاعب المصري العالمي محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، وصاحب الإنجازات العديدة في مجال كرة القدم، أنتجت الفيفا فيلمًا وثائقيًا لـ مو صلاح، يتضمن آراء الجماهير في فخر العرب ومنهم اللاعبة العالمية هداية ملاك.

آراء الجماهير في الفيلم الوثائقي لـ محمد صلاح

ظهرت العديد من السيدات في الفيلم الوثائقي لـ محمد صلاح يتحدثن عن آرائهن في اللاعب العالمي، واجتمعت الآراء على أن تأثير محمد صلاح على الجمهور لم يشمل حدود ليفربول وإنجلترا فقط، بل تخطى الحواجز الجغرافية للعالم أجمع، وهذا ما يظهر دائمًا في مباريات المنتخب المصري مع الفرق الإفريقية، حيث يظهر الحب الكبير الذي يكنه الجمهور لـ محمد صلاح، كما أنه مُلهم لجميع الشباب لتحقيق حلمهم وعدم الاستسلام لليأس.

هداية ملاك تظهر في الفيلم الوثائقي لـ محمد صلاح

ظهرت لاعبة التايكوندو العالمية «هداية ملاك» في الفيلم الوثائقي وتحدث عن تأثير محمد صلاح في المجالات المختلفة فقالت: «كل واحد في أي رياضة بيبقى عاوز أنه يبقى محمد صلاح الرياضة بتاعته، إحنا ممكن نبقى كده، بس مش كل الناس بتؤمن بده، مش كل الناس عندها ثقة في نفسها أنها تبقى زي محمد صلاح في يوم من الأيام».

وأكملت حديثها عن محمد صلاح وتحفيز الشباب على تحقيق حلمهم وقالت: «ممكن كل واحد في أي رياضة في مصر أنه يبقى زي محمد صلاح، في الأول كنت فاكرة أنه بيعمل حاجة مختلفة خاصة في المباريات المهمة زي مباراة القمة في الدوري الإنجليزي، يعني لما بيجيب أهداف مش عاوز يجيبها كده ويبقى زود عدد أهدافه، لا بيجيبها بحرفنة ومهارة».

وفي حديثها عن رحلتها العالمية في رياضة التايكوندو قالت: «رحلتي بدأت لما قررت أني مش عاوزة ألعب في الوزن بتاعي اللي أنا مصنفة فيه الثالثة على العالم، القرار كان صعب قوي أني أبدأ من الصفر والنقط بتاعتي تتجمع من الصفر ده اللي خلى الرحلة صعبة جدًا»، وأضافت: «بعد ما كسبت البطولة في ريو، لقيت محمد صلاح عامل تغريدة على تويتر كاتب فيها مبروك هداية ملاك، ساعتها اتخضيت أن محمد صلاح عملي أنا تويت، دي حاجة حسستنا أنه واحد زينا وبيشجعنا، وكنت بفرح قوي لما الناس بيقولوا لي أني زي محمد صلاح في الكورة».

وتحدثت عن الحجاب وكيف كان يلفت أنظار الناس قبل أن يسألونها عن بلدها: «لما ببقى في أي بلد برا ويشوفوني بالحجاب بيسألوني أنتِ منين؛ لما بقولهم مصر بيقولوا محمد صلاح، يعني محمد صلاح خلاص بقى أيقونة مصر».