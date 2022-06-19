نصائح للطلاب وأولياء الأمور قبل امتحانات الثانوية.. حلول سحرية للتخلص من القلق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالات من القلق والتوتر الكبيرين يعيش بها طلاب الثانوية العامة خلال الآونة الأخيرة، وذلك لاستعدادهم لأداء امتحانات العام، والتي يتم عليها تحديد مصير كل طالب، للالتحاق بالمرحلة الجامعية، وهو ما يشكل أعباء نفسية كبيرة على الطلاب وأسرهم، خوفا من عدم تحقيق الدرجات المرجوة.

وللتخلص من مشاعر القلق خلال فترة أداء امتحانات الثانوية العامة، يجب على الطلاب اتباع بعض النصائح التي تساعدهم في تخفيف الضغط النفسي، وكذلك لتهدئة الأمر على أولياء الأمور.

استشاري علاقات يقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة

وقدمت هدى سالم، استشاري العلاقات الأسرية، خلال بث مباشر مع «الوطن»، مجموعة من النصائح لمساعدة طلاب الثانوية العامة في التخلص من الشعور بالتوتر والقلق، وذلك من خلال اتباع بعض النصائح.

1- يجب على طالب الثانوية العامة اعتبار تلك المرحلة وكأنها تثقيفية «لازم ياخد المرحلة دي كأنها بتزود معلومات».

2- التعامل مع مرحلة الثانوية بطريقة جادة بعض الشئ عن المراحل التعليمية الماضية، لكن دون الشعور بالأعباء الشديدة.

3- ضرورة الحصول على قسط كافي من النوم.

4- تناول الطعام الصحي المتوازن.

نصائح للآباء لمساعدة أبنائهم في مرحلة الامتحانات

ولفتت استشاري العلاقات الأسرية خلال حديثها، إلى أن دور الآباء والأمهات لا يقل عن أبنائهم في التخلص من الشعور الضغط النفسي خلال تلك المرحلة المصيرية، حيث يجب على أولياء الأمور القيام بالآتي:

1- تقديم الدعم النفسي للأبناء.

2- التعامل مع تلك المرحلة بثبات انفعالي، وهدوء قدر الإمكان.

3- الحديث مع الأبناء عن أهمية تلك المرحلة بحكمة ولين، «نعرف أولادنا إننا مش قاعدين على الواحدة، لكن أنت في سنة تحديد مصير عشان دي نافذتك على العالم».