أفكار هدايا للبنات عملية وشيك.. حقائب ومستحضرات تجميل وأدوات للمطبخ

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

للفتيات أذواق متنوعة عند اقتناء الهدايا والمواد المختلفة الخاصة بهن، لذلك عادة يبحث الرجال عن أفضل أفكار هدايا للبنات، وذلك حرصا على تقديمها في المناسبات المختلفة، كأعياد الميلاد، أو احتفالات التخرج، أو عند التفوق في أمر ما، وغيرهم.

وعلى هذا النحو، نقدم في السطور التالية مجموعة من أبرز نماذج أفكار هدايا للبنات، وذلك حسب ما قدمت مجلة esquire الأمريكية.

أفكار هدايا للبنات

يمكن تقديم نماذج مختلفة وعصرية كأفكار هدايا للبنات، والتي تتمثل في شراء بعض المقتنيات البسيطة وغير المكلفة، والتي تحتاجها كل فتاة أيضا بصورة ضرورية، والتي من بينها على سبيل المثال:

مجموعة جِل طلاء الأظافر

عندما يتعلق الأمر بعناية الأظافر، قد تحتاج كل فتاة بصورة كبيرة إلى اقتناء مجموعة جِل طلاء الأظافر، وخلال هذه المجموعة لديها كل ما قد تحتاجه للقيام بذلك.

مجموعات صناعة الكب كيك

إعداد أطباق الحلوى أمر تهواه العديد من الفتيات والسيدات، لذلك يمكن تقديم تلك المجموعة كواحدة من الهدايا المهمة والتي يتم الاحتياج لها من حين لآخر داخل مطبخ المنزل.

مرآة مضيئة للماكياج

أمر أساسي تكاد تحتاج له كل فتاة، وهو اقتناء مرآة مضيئة تتمكن من استخدامها عند وضع لمسات الماكياج الخاصة بها قبل الخروج من المنزل.

حقيبة الخصر

على الرغم من حجمها الصغير، إلا أن حقيبة الخصر تعد عملية ومثالية للعديد من الفتيات، وذلك لسهولة ارتداءها وحملها حول الخصر، مع وضع العديد من المقتنيات الخاصة بها.

مجموعة العناية بالبشرة

تمثل تلك المجموعة بمستحضرات التجميل المختلفة بها، أمر أساسي وهام لكل فتاة، إذ أنها تضم عدد من المواد التجميلية المتنوعة، التي تساعد في حماية ونضارة البشرة، خاصة عند الخروج في حرارة الشمس.