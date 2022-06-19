محمد رمضان يثير الجدل بأحدث لوك له في الأردن.. ارتدى قميصا بـ17 ألف جنيه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أحيا محمد رمضان حفلا أقيم في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسط اهتمام واسع من وسائل الإعلام الأردنية، خاصة أن إيرادات الحفل بلغت 500 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 9 ملايين جنيه مصري، فضلًا عن دخوله بالسيارة على المسرح، ما تسبب في سخرية وانتقادات لاذعة من البعض.

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لوك محمد رمضان المثير للجدل

وكعادة محمد رمضان، لم يكن مظهره في الحفل مختلفا عن سابقيه، إذ ارتدى المجوهرات الذهبية، والملابس العارية من الأرواب والقمصان المثيرة للجدل، وظهر بشعر كيرلي قصير، مع النظارات الشمسية، فضلًا عن ارتدائه روب أحمر طويل مفتوح الظهر وعاري الصدر، وقميص آخر ملون أظهر جسده أيضًا، ما عرضه لانتقادات واسعة.

سعر قميص محمد رمضان

القميص الذي ارتداء الفنان محمد رمضان في أحدث حفلاته، يعود للماركة الإيطالية الشهيرة Versace، التي أعلنت عن القميص في أحدث مجموعة لها، وهو قميص من الكتان بطباعة BAROCCO GODDESSk ، ويصل سعره إلى 855 يورو، أي ما يقرب من 17 ألف جنيه مصري.

وما علاقة القميص بدعم بالمثلية الجنسية؟

الجدير بالذكر إن شركة Versace، الشهيرة للملابس والحقائب والعطور، واحدة من العلامات التجارية الإيطالية الشهيرة، التي كانت دعمت المثلية الجنسية من قبل، كما أن جياني فيرزاتشي، صاحب العلامة التجارية، كان أول مصمم أزياء إيطالي يفصح عن ميوله المثلية علانية.