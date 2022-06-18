فوائد الكبدة للحامل: تحمي الجنين من الأمراض.. وخطيرة في هذه الحالة

القاهرة - سمر حسين - ماما

فوائد الكبدة للحامل، سؤال تبحث عنه السيدات خلال أشهر الحمل، ربما لكونها وجبة مليئة بالحديد والفيتامينات، أو لزعم البعض أنها مُضرة للسيدات وللأجنة خلال الحمل وفقًا لطريقة طهيها وتحضيرها.

وخلال السطور التالية، يستعرض «هُن» فوائد الكبدة للحامل، وفقًا لما ذكره موقع WEBMD الطبي:

فوائد الكبدة للحامل

الكبدة واحدة من الأكلات الغنية بالفيتامينات والحديد، إلا أنها قد تشكل خطورة كبيرة حال عدم التخلص من الدماء والبكتيريا والفيروسات وطهيها بشكل غير صحي ما يضر بصحة المرأة خلال الحمل، خاصة أنه يجب على الحامل الامتناع تمامًا عن تناول أي أطعمة نيئة.

وعليكِ في البداية التخلص من الفيروسات والبكتيريا من خلال تنظيفها، وتتبيلتها، وطهيها للنهاية حتى تنضج.

فوائد الكبدة للحامل

تحتوي الكبدة على الكثير من العناصر الغذائية المهمة التي تحتاجها السيدات خلال فترة الحمل، وهي:

حمض الفوليك

حمض الفوليك عنصر غذائي مهمّ جدًا للحامل، إذ يقي الجنين من الإصابة ببعض الأمراض والعيوب، وهو موجود بكمية مناسبة في الكبدة.

الحديد

تعد الكبدة غنية جدًا بالحديد للحفاظ على صحة السيدات الحوامل من فقر الدم الذي يصاحب المرأة خلال الحمل.

فيتامين أ

تحتوي الكبدة على فيتامين أ، وهو فيتامين مهم للحفاظ على تطور الجنين بشكل سليم، إذ يؤثر على سلامة تطور البصر والجهاز المناعي، ولكن احذري تناوله فوق الحد المسموح حتى لا يعرضه لخطر الإصابة بالتشوهات الخلقية.

بدائل أكثر أمانًا من الكبدة

على الرغم من فوائد الكبدة للحامل بسبب بعض المعادن والفيتامينات، وعلى رأسها فيتامين أ، إلا أن الإفراط فيها يسبب مشكلة كبيرة، لذا يمكنك الاستفادة من فيتامين أ من مصادره النباتية كالموجودة في الخضروات ذات اللون البرتقالي والأخضر، على النحو التالي:

الجزر.

البطاطا الحلوة.

اليقطين.

السبانخ.

الكرفس.