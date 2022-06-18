تسريحات شعر للبنات.. «مش هتحتاجي تروحي الكوافير»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تسريحات شعر للبنات، جاءت من بين الكلمات الأكثر بحثًا على محركات البحث عبر مواقع الإنترنت؛ وذلك لسعي الكثير من الفتيات والسيدات إلى الظهور بتسريحة شعر مختلفة ومميزة ومُنفذة بطريقة احترافية تشبه التسريحات المُعدة من قِبل المتخصصين.

تسريحات شعر للبنات

قبل تنفيذ تسريحات شعر للبنات، عليكِ جيدًا الاهتمام بالشعر من خلال تنظيفه والاهتمام به لتجنب التلف، واستخدام الأدوات الجيدة للتصفيف، على النحو التالي:

- استخدام منتجات لحماية الشعر ولكن وفقًا لنوع الشعر «الدهني والجاف والعادي والمقصف» وحتى المصبوغ.

- استخدام منتجات لحماية الشعر ضد الحرارة حال استخدام بعض الأدوات الحرارية على الشعر.

- تنظيم شعرك جيدًا وفك التشابك قبل تمشيطه، فقط مشطي كل جزء على حدة لتصفيف شعرك جيدا.

– استخدم الفرش المعدنية أو الأمشاط الخشبية بشكل صحيح حتى يصبح الشعر منسدلًا.

– جففي شعرك في البداية قبل استخدام الأدوات الحرارية.

– بعد التمشيط والتصفيف، لا تهملي استخدام منتجات تثبيت الشعر حتى لا يظهر بشكل غير مُرتب.

تسريحات شعر للبنات

– اختاري من بين التسريحات التي تلائم نعومة شعرك ومظهره.

- حاولي اختيار تسريحة الشعر وفقًا لطول الشعر.

- لا تهملي اختيار تسريحة الشعر وفقًا لشكل الوجه.

– لا تهملي استخدام اكسسورات الشعر لضمان الحصول على شكل أنيق، ولكن بشرط أن تلائم المكان والذي تتواجدي فيه، فلا تضعي إكسسوارات لامعة خلال الذهاب للعمل أو الدراسة.

- يمكنك الاكتفاء بالفيونكات الملونة جانًا في الصباح مع الشعر المنسدل وخاصة القصير.

- اختاري تسريحات الشعر المرفوعة التي تلائم فصل الصيف والحر.

- يمكنك تطبيق الضفائر إذا كنتي تتمتعين بشعر طويل.

- لا تضعي الكثير من الإكسسوارات مع الشعر الكيرلي.