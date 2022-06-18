نداء شرارة: أرفض الزواج من الوسط الفني.. وهذه مواصفات فارس أحلامي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة الأردنية نداء شرارة، إن مصر غالية على قلبها وعندما تكون في القاهرة تشعر أنها في بيتها وبين أهلها، لافتةً إلى أنها درست لذوي الهمم، ما زاد من الإنسانية عندها: «أحاوط نفسي بقالب لطيف وبسيط ومتواضع، وهذا الفضل يرجع لهم، وأتذكر عملي معهم».

الدروس المستفادة من العمل مع ذوي القدرات الخاصة

وأضافت شرارة، في حوارها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة cbc، تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين: «لم أجد من ذوي القدرات الخاصة إلا المحبة، كنت أحتاج إليهم أكثر مما يحتاجون إليّ، فنحن من نحتاج إلى الحب الحقيقي وليس هم، وأوجه نصيحة لكل مدرسة تعمل معهم وأقول لها اشبعي منهم لأن هذه الفترة لن تتكرر مرة أخرى».

نداء شرارة ترفض الزواج من الوسط الفني

وعن مواصفات فارس أحلامها، قالت شرارة: «يكون إنسان محترم وخلوق وابن ناس ويكون حد لطيف وملم بالفن ولديه نظرة فنية ويقدر أنه هيتزوج فنانة، وإذا قال لي سيبي الغناء هرفض، بيجيلي عرسان كتير على السوشيال ميديا، بس برفض وبقول لسه بدري، أنا نفسي في رجل وسند بمعنى الكلمة لأن الوسط الفني مش سهل وكله سفر وتعب، لازم حد يبقى معايا، ولا أقبل الزواج من ملحن أو موزع أو أي حد من الوسط الفني، لأنه هيكون مشغول وأنا مشغولة، وبالتالي لازم حد يشيل عن التاني».