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علاج الإمساك للحامل.. 4 طرق فعالة وسحرية

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القاهرة - سمر حسين - صحة

علاج الإمساك للحامل

علاج الإمساك للحامل من الأمور الأكثر بحثًا بين السيدات خلال فترات الحمل، خاصة أنه يسبب ألما كبيرا وإرهاقا لا تقوى عليه المرأة خلال فترة الحمل، فضلًا عن عدم الارتياح والانزعاج والخوف من تحول الأمر لشرخ أو بواسير، ما يدفعهن للبحث عن الحلول الآمنة التي لا تضر بصحتهن أو صحة الأجنة.

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أعراض الإمساك للحامل

وقبل معرفة علاج الإمساك للحامل، عليكِ في البدابة معرفة الأعراض، وفقًا لما ذكره موقع WEBMD الطبي:

صداع

ألم في البطن

تعب

انتفاخ في البطن

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أسباب الإمساك للحامل

القلق والتوتر المستمر.

قلة ممارسة التمارين .

تناول أطعمة منخفضة الألياف الغذائية.

التغير في الهرمونات.

تناول بعض المكملات الغذائية.

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علاج الإمساك للحامل

وفيما يلي عدة طرق لـ علاج الإمساك للحامل، التي ترتبط بالسبب بوجه عام:

تناول الأطعمة الغنية بالألياف

تناول أطعمة منخفضة الألياف الغذائية يسبب الإصابة بالإمساك، فعليك تناول ما بين 25 إلى 30 جراما يوميًا من الألياف الغذائية من مصادرها المتنوعة التي تساعد على انتظام حركة الأمعاء، والتخلص من الإمساك مثل الفواكه، والخضروات، وحبوب الإفطار الكاملة.

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الإكثار من شرب السوائل

الإكثار من شرب السوائل مهم لحركة الأمعاء، عليكِ تناول من 10 إلى 12 كوبا من السوائل المختلفة يوميًا، وعلى رأسها الماء والعصائر الطبيعية والمشروبات الدافئة.

ممارسة بشكل منتظم

 ممارسة الرياضة ثلاث مرات في الأسبوع تقلل فرصة الإصابة بالإمساك لديك.

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التوقف عن تناول بعض المكملات

يجب على الحامل الابتعاد عن تناول مكملات الحديد والكالسيوم التي تؤدي للإصابة بالإمساك، والحصول عليها من الغذاء الصحي خلال فترة الحمل من مصادرها الأساسية والطبيعية التي لا تشكل خطورة على صحتها مُطلقًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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