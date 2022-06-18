«رنا» تستغيث من بطش زوجها: «هيقتل ابني عشان اتأخرت 10 دقايق في اللبس».. فيديو

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على عكس ما هو متعارف عليه بشأن السعادة الزوجية التي يعيشها الأزواج في الفترات الأولى من زواجهم، لم تعرف «رنا» للراحة طريقا رفقة زوجها الذي يدعى «ح»، حتى بلغ الأمر حرمانها من رضيعها الوحيد «تيم»، وباتت تبحث عنه ليلا ونهارا دون جدوى.

تفاصيل اختطاف الرضيع من أمه

وكشفت الأم المكلومة التي تدعى «رنا» خلال بث مباشر مع «الوطن»، تفاصيل اختطاف رضيعها من قِبل زوجها، في محاولة منه لعقابها بسبب تأخيرها خلال استعدادها للخروج معه، «الكلام ده كان من شهر 10، وكان في ماتش للأهلي وقالي أول ما الماتش يخلص، هننزل فأنا بلبس وبرضع الولد وبجهز نفسي فاتأخرت 10 دقايق في اللبس».

وتابعت الأم وهي تحاول السيطرة على دموعها: «بسبب خلاف بسيط تيم اتاخد من حضني بكل غدر من شهر 10، عشان يتلوي دراعي».

سوء معاملة وعنف أسري

منذ ثالث أيام الزواج لم تشعر «رنا» بالراحة، وذلك بسبب شخصية زوجها الصعبة، وافتعاله للمشكلات المستمرة مع أسرتها، «تالت يوم جواز حصلت مشكلة وحلف عليا بالطلاق أروح بيت أهلي، وأنا اتحملت عشان كنت بحبه».

حياة بائسة عاشتها «رنا» رفقة زوجها، موضحة أن انعقاد زواجهما تم في خلال 15 يوما فقط، حيث كان والدها لا يشعر بالراحة تجاه تلك الزيجة، لكنها استمرت في عقدها بسبب حبها الشديد لزوجها المذكور، «أهلي كانوا رافضين الجوازة، وكان في ناس من أهله كمان حذروني قالولي بلاش الجوازة دي، بس أنا ماسمعتش كلامهم».

وتابعت «رنا»، وهي منهارة في البكاء، أنها كانت تتعرض للضرب المبرح بصورة مستمرة من قبل زوجها «ح»، لكنها كانت تتغاضى عن تلك الأمور حتى تضع مولودها بصحة جيدة.

تهديدات بقتل الطفل

ولم يكتفِ الأب الهارب بخطف الرضيع من والدته فقط، بل بات يرسل لها العديد من التهديدات بقتل الطفل بغرض الانتقام منها، «بيبعتلي تهديدات كل يوم، يقولي ابنك عند ولاد عمي في الصعيد وهبعتلك شهادة وفاته، أنا مش عايزة حاجة غير ابني اللي ماشفتهوش بقالي 9 شهور».