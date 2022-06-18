الامارات | صعد على المسرح بـ"لامبورجيني" مطلية بالذهب.. محمد رمضان يستفز الجمهور الأردني ويقول: "واخد إذن من الحكومة" !

شكرا لقرائتكم خبر عن صعد على المسرح بـ"لامبورجيني" مطلية بالذهب.. محمد رمضان يستفز الجمهور الأردني ويقول: "واخد إذن من الحكومة" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن صور الفنان المصري محمد رمضان يصعد على المسرح بسيارته المطلية بالذهب ليبدأ حفله الفني في مدينة العقبة، وسط استهجان واستنكار لما اعتبروه استفزازا لشرائح كثيرة من المجتمع كانت قد اعلنت الأسبوع الماضي مقاطعة الدجاج والبيض لعدم قدرتها على شرائهما.

وشهدت أحدث حفلات الممثل محمد رمضان على أحد مسارح المملكة الأردنية الهاشمية، فقرة استعراضية استخدم فيها رمضان سيارته "اللامبورجيني" طراز أفنتادور رودستر.

واعتلى رمضان مسرح ايلا العقبة بسيارته أفنتادور المطلية بالذهب، وقال محدثًا الجماهير الحاضرة: "واخدين إذن من الحكومة".

وكانت أسعار أفنتادور رودستر وقت تقديمها عام 2012 تبدأ من 441.600 دولار أمريكي ما يوازي قرابة 8 مليون و276 ألف جنيه مصري حسب الأسعار الحالية للصرف.

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