الامارات | بعد أن خسرت قضائياً تخسر سينمائياً.. فيلم جديد يحذف مَشاهِد آمبر هيرد ويستبدلها بممثلة أخرى

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن خسرت قضائياً تخسر سينمائياً.. فيلم جديد يحذف مَشاهِد آمبر هيرد ويستبدلها بممثلة أخرى والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استبعدت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم "Aquaman" النجمة العالمية ​آمبر هيرد​ عن العمل، بعد خسارتها في قضيتها الشهيرة أمام طليقها ​جوني ديب​.

وفي التفاصيل حسب موقع "جست جاريد" سيتم حذف المشاهد التي صورتها آمبر هيرد التي كانت تؤدي شخصية "ميرا" في الفيلم، وإعادة تصوير المشاهد مع ممثلة بديلة.

وقال والتر هامادا الرئيس التنفيذي لشركة "Warner Bros"، المنتجة لسلسلة أفلام "Aquaman"، إنه تأخر باتخاذ قرار استبعاد النجمة آمبر هيرد من السلسلة لأن الشركة كانت بين خيارين: إعادة صياغة دور آمبر، أو استبدالها.

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